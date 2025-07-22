Все рецепты
Что быстро приготовить на ужин из лаваша: вкусное блюдо с мясом и сыром
Из лаваша можно приготовить не только легкие закуски, но и сытный ужин. Просто сформируйте рулетики, в которые завернута мясная начинка с сыром. Ужин в духовке будет готов в считанные минуты.
Идея приготовления сытных рулетиков из лаваша на ужин опубликована на странице fasting marafon в Instagram.
Ингредиенты:
- лаваш – 250 г.
- фарш из куриного филе – 1 кг.
- лук – 2-3 шт.
- сыр твердый – 80 г.
- соль, специи, зелень – по вкусу.
Способ приготовления:
1. Лук измельчить в блендере или в мясорубке.
2. Добавить к фаршу.
3. Тщательно перемешать.
4. Лаваш смазать фаршем, посыпать зеленью, завернуть в плотный рулет.
5. Нарезать, выложить на форму для запекания.
6. Посыпать тертым сыром.
7. Отправить в духовку на 35-40 минут при температуре 180 градусов.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: