Из лаваша можно приготовить не только легкие закуски, но и сытный ужин. Просто сформируйте рулетики, в которые завернута мясная начинка с сыром. Ужин в духовке будет готов в считанные минуты.

Идея приготовления сытных рулетиков из лаваша на ужин опубликована на странице fasting marafon в Instagram.

Ингредиенты:

лаваш – 250 г.

фарш из куриного филе – 1 кг.

лук – 2-3 шт.

сыр твердый – 80 г.

соль, специи, зелень – по вкусу.

Способ приготовления:

1. Лук измельчить в блендере или в мясорубке.

2. Добавить к фаршу.

3. Тщательно перемешать.

4. Лаваш смазать фаршем, посыпать зеленью, завернуть в плотный рулет.

5. Нарезать, выложить на форму для запекания.

6. Посыпать тертым сыром.

7. Отправить в духовку на 35-40 минут при температуре 180 градусов.

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