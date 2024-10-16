Хозяйки тратят много денег на покупку разнообразных кухонных принадлежностей. Как правило, они никогда не скупятся на покупку сковородок с качественным покрытием. На такие расходы их мотивирует желание, чтобы еда не прилипала во время приготовления.

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Тем не менее, многие повара готовят на обычных стальных сковородках. Почему бы не пробовать использовать их не только на профессиональной кухне, но и во время приготовления обычного обеда? Что нужно сделать, чтобы еда не прилипала к стальной сковородке, в Instagram рассказал шеф-повар Владимир Ярославский.

По его словам, существует три основных правила, соблюдая которые еда никогда не прилипнет к такой сковороде:

1. Хорошо нагрейте сковороду. Это база всего процесса.

2. Нагрейте масло на сковороде.

3. Дайте продукту образовать корочку.

Также ключом к успеху является правильно выбранная температура для сковороды. Она должна находиться в пределах 190-195 градусов. Но как определить температуру, если под рукой нет термометра? Все достаточно просто. Добавьте в сковороду немного воды и нагрейте ее. Если вода начинает "левитировать" и скользить по поверхности, образуя не растекающиеся капли — это эффект Лейденфроста. Это значит, что сковорода готова к началу приготовления.

Удаляем воду из сковороды, добавляем масло и ждем, пока оно нагреется. Выкладываем продукт и снижаем температуру, если это нужно. Остается лишь дождаться образования корочки, после чего продукт можно снимать со сковороды.

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