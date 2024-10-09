Авокадо настолько богат полезными микроэлементами, витаминами и минералами, что его часто называют суперфудом. Покупая фрукт в магазине, мы всегда стараемся выбрать самый спелый плод, чтобы придя домой приняться за приготовление блюд.

Видео дня

Далеко не всегда мы сразу используем целое авокадо, а остальное, как правило, храним в холодильнике. Однако часто, достав остатки авокадо, мы замечаем, что оно значительно потемнело и потеряло всю свою кулинарную привлекательность. Для того чтобы этого не случалось, следует пользоваться правильными лайфхаками. Что делать, чтобы разрезанное авокадо не потемнело, рассказали в Kidspot.

Чаще всего, чтобы половинка авокадо не чернела, используют лимон. Им смазывают открытую поверхность плода и закрывают пищевой пленкой. Далее авокадо хранят в холодильнике до последующего использования. Но такой метод не всегда действенен. Да и авокадо может портиться, если держать его в холодильнике слишком долго.

Однако существует еще один метод, благодаря которому в вашем доме авокадо всегда будет в наличии и никогда не будет чернеть. Для осуществления этого метода следует измельчить остатки авокадо до состояния каши и сложить его в контейнер с крышкой. Единственное, что остается сделать – это отправить контейнер в морозильную камеру. Там оно никогда не потеряет своего цвета, будет сохраняться максимально долго и всегда будет в наличии для приготовления новых блюд.

На OBOZ.UA есть много блюд из авокадо: