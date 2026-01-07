Картофель по-селянски обязательно должен быть хрустящим снаружи и мягким внутри. Но очень часто овощ получается серым и просто разваливается. Для того, чтобы такого не произошло, используйте один простой ингредиент.

Идея приготовления хрустящей картошки по-селянски опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. Для идеально хрустящей корочки добавьте крахмал.

Ингредиенты:

картофель – 400 г

крахмал картофельный – 1.5 ст.л. (20 г)

масло (оливковое или подсолнечное) – 2 ст.л.

специи: соль, паприка, сушеный чеснок, куркума – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель почистить и нарезать одинаковыми брусочками.

2. Проварить в кипящей воде в течение 10 минут (до полуготовности).

3. Это позволит середине быть мягкой, а верху – хрустящим.

4. Слить воду, дать картофелю немного подсохнуть.

5. Выложить его в миску, сбрызнуть маслом, добавить любимые специи и равномерно посыпать крахмалом.

6. Тщательно перемешать, чтобы каждый кусочек был покрыт тонким слоем.

7. Выложить картофель на противень, застеленный пергаментом (смазывать пергамент маслом не обязательно, если вы уже добавили его к картофелю).

8. Разложить в один слой, чтобы брусочки не касались друг друга.

9. Отправить в разогретую до 200 градусов духовку.

10. Запекать до появления интенсивной золотистой корочки (примерно 20-25 минут).

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: