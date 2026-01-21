Что добавить на дно сковороды, чтобы картошка не горела и не прилипала: делимся секретами приготовления

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
1,3 т.
Что добавить на дно сковороды, чтобы картошка не горела и не прилипала: делимся секретами приготовления

Жареный картофель – одно из самых любых блюд многих. Готовить ее можно с луком, специями. Но, главное знать, что сделать, чтобы картофель не горел. 

Что добавить на дно сковороды, чтобы картошка не горела и не прилипала: делимся секретами приготовления

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной жареной картошки с луком, специями.

Что добавить на дно сковороды, чтобы картошка не горела и не прилипала: делимся секретами приготовления

Ингредиенты:

  • Картофель 6-7 шт. (средние)
  • Масло 4 ст. л
  • Мука 1,5 ст. л
  • Лук синий 1 шт.
  • Соль, перец по вкусу — по вкусу
  • Приправа для картофеля – 1 ч.л
  • Зеленый лук, укроп

Способ приготовления:

1. Очистите и нарежьте картофель соломкой средней толщины. Обсушите бумажным полотенцем — это важно для хрустящей корочки.

Что добавить на дно сковороды, чтобы картошка не горела и не прилипала: делимся секретами приготовления

2. В сковородке смешайте горячее масло с мукой и быстро перемешайте, чтобы образовалась однородная смесь без комков. Мука сделает тонкую золотистую корочку.

Что добавить на дно сковороды, чтобы картошка не горела и не прилипала: делимся секретами приготовления

3. Высыпьте картофель в сковороду и перемешайте так, чтобы каждая соломинка покрылась ароматной "масляно-мучной" оболочкой.

Что добавить на дно сковороды, чтобы картошка не горела и не прилипала: делимся секретами приготовления

4. Оставьте картофель на среднем огне подрумяниться первым слоем — не перемешивайте сразу. Когда низ схватится — осторожно переверните. За все время приготовления 2-3 перемешивания, не чаще. Добавьте лук и жарьте до прозрачного состояния. Посолите и добавьте специи в конце, чтобы не вытягивали влагу.

Что добавить на дно сковороды, чтобы картошка не горела и не прилипала: делимся секретами приготовления

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты