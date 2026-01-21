Что добавить на дно сковороды, чтобы картошка не горела и не прилипала: делимся секретами приготовления
Жареный картофель – одно из самых любых блюд многих. Готовить ее можно с луком, специями. Но, главное знать, что сделать, чтобы картофель не горел.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной жареной картошки с луком, специями.
Ингредиенты:
- Картофель 6-7 шт. (средние)
- Масло 4 ст. л
- Мука 1,5 ст. л
- Лук синий 1 шт.
- Соль, перец по вкусу — по вкусу
- Приправа для картофеля – 1 ч.л
- Зеленый лук, укроп
Способ приготовления:
1. Очистите и нарежьте картофель соломкой средней толщины. Обсушите бумажным полотенцем — это важно для хрустящей корочки.
2. В сковородке смешайте горячее масло с мукой и быстро перемешайте, чтобы образовалась однородная смесь без комков. Мука сделает тонкую золотистую корочку.
3. Высыпьте картофель в сковороду и перемешайте так, чтобы каждая соломинка покрылась ароматной "масляно-мучной" оболочкой.
4. Оставьте картофель на среднем огне подрумяниться первым слоем — не перемешивайте сразу. Когда низ схватится — осторожно переверните. За все время приготовления 2-3 перемешивания, не чаще. Добавьте лук и жарьте до прозрачного состояния. Посолите и добавьте специи в конце, чтобы не вытягивали влагу.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: