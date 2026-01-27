Все рецепты
Что добавить в фарш для куриных котлет, чтобы они были сочными: понадобится всего один ингредиент
Домашние куриные котлеты – лучшее блюдо для сытного обеда или ужина. А для того, чтобы они были сочными и вкусными, кулинары советуют добавить в фарш сырые тертые овощи, например, кабачок, морковь, а также специи, лук.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сочных котлет с тертым кабачком.
Ингредиенты:
- куриное филе 1 шт.
- свинина 500 г
- кабачок 1 шт.
- лук 1 шт.
- чеснок 2 зуб.
- яйцо 1 шт.
- мука 4 ст. л
- соль, перец по вкусу
- масло 2 ст. л
Способ приготовления:
1. Мясо, лук и чеснок измельчаем на блендере, можно перекрутить на мясорубке. Кабачок натираем на мелкую терку и добавляем к фаршу. Добавляем, яйцо, муку, соль, перец и перемешиваем.
2. Жарим на разогретой сковороде с обеих сторон до золотистой корочки.
После накрываем крышкой и на маленьком огне готовим еще минут 5.
