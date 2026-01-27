Что добавить в фарш для куриных котлет, чтобы они были сочными: понадобится всего один ингредиент

Домашние куриные котлеты – лучшее блюдо для сытного обеда или ужина. А для того, чтобы они были сочными и вкусными, кулинары советуют добавить в фарш сырые тертые овощи, например, кабачок, морковь, а также специи, лук.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сочных котлет с тертым кабачком. 

Ингредиенты:

  • куриное филе 1 шт.
  • свинина 500 г
  • кабачок 1 шт.
  • лук 1 шт.
  • чеснок 2 зуб. 
  • яйцо 1 шт.
  • мука 4 ст. л
  • соль, перец по вкусу
  • масло 2 ст. л

Способ приготовления: 

1. Мясо, лук и чеснок измельчаем на блендере, можно перекрутить на мясорубке. Кабачок натираем на мелкую терку и добавляем к фаршу. Добавляем, яйцо, муку, соль, перец и перемешиваем.

2. Жарим на разогретой сковороде с обеих сторон до золотистой корочки.

После накрываем крышкой и на маленьком огне готовим еще минут 5.

