Домашние куриные котлеты – лучшее блюдо для сытного обеда или ужина. А для того, чтобы они были сочными и вкусными, кулинары советуют добавить в фарш сырые тертые овощи, например, кабачок, морковь, а также специи, лук.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сочных котлет с тертым кабачком.

Ингредиенты:

куриное филе 1 шт.

свинина 500 г

кабачок 1 шт.

лук 1 шт.

чеснок 2 зуб.

яйцо 1 шт.

мука 4 ст. л

соль, перец по вкусу

масло 2 ст. л

Способ приготовления:

1. Мясо, лук и чеснок измельчаем на блендере, можно перекрутить на мясорубке. Кабачок натираем на мелкую терку и добавляем к фаршу. Добавляем, яйцо, муку, соль, перец и перемешиваем.

2. Жарим на разогретой сковороде с обеих сторон до золотистой корочки.

После накрываем крышкой и на маленьком огне готовим еще минут 5.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: