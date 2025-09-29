Что добавить в фарш для сочных и мягких котлет: понадобится всего один ингредиент

Сочне котлеты – лучшее блюдо для обеда и ужина. Для того, чтобы котлеты были сочными, кулинары советуют добавлять в основу тертые овощи, сыр, сметану. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных куриных котлет с кабачком. 

Ингредиенты:

  • Фарш куриный – 500 г
  • Кабачок – 350 г (натираем на мелкую терку)
  • Лук – 1 шт. (небольшой)
  • Укроп – по вкусу
  • Сметана – 2 ч. л.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Соль, перец, куркума – по вкусу
  • Сливочное масло – для запекания

Способ приготовления: 

1. Кабачок натереть на мелкую терку, подсолить и оставить на 10 минут. Отжать жидкость. Лук перебить в блендере вместе с укропом. Добавить сметану (2 ч. л.) к луку и укропу. Вбить яйцо в фарш, добавить перебитый лук, укроп со сметаной, соль, перец, куркуму и перемешать.

2. Жарить котлетки на разогретой сковороде с обеих сторон до золотистой корочки.

3. Переложить котлетки в форму для запекания, добавить немного сливочного масла. Запекать в духовке при 200°C в течение 25 минут.

