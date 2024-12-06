Что добавить в крупы, чтобы не заводилась моль и жучки: делимся лайфхаками
Очень часто в крупах заводится моль и жучки, которые очень портят крупы. Для того, чтобы такого не происходило, нужно знать некоторые очень действенные лайфхаки.
Редакция FoodOboz делится полезными советами, что нужно добавить в крупы, и как правильно хранить, чтобы в них не заводилась моль и жучки.
Топ 6 продуктов, которые вам помогут
1. Чеснок, перец горошек, лавровый лист
Положите просто в крупы перец горошком, лавровый лист, чеснок, ведь моль и жучки не переносят такие яркие и специфические для них запахи.
2. Полынь, лаванда, мята
В шкафчики, где вы храните крупу, положить мешочки с лавандой, полынью, гвоздикой или мятой и важно регулярно протирать полочки, где хранятся крупы с помощью уксуса.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: