Что добавить в крупы, чтобы не заводилась моль и жучки: делимся лайфхаками

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Что добавить в крупы, чтобы не заводилась моль и жучки: делимся лайфхаками

Очень часто в крупах заводится моль и жучки, которые очень портят крупы. Для того, чтобы такого не происходило, нужно знать некоторые очень действенные лайфхаки.

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Как правильно хранить крупы

Редакция FoodOboz делится полезными советами, что нужно добавить в крупы, и как правильно хранить, чтобы в них не заводилась моль и жучки. 

Как правильно хранить гречку

Топ 6 продуктов, которые вам помогут 

1. Чеснок, перец горошек, лавровый лист 

Положите просто в крупы перец горошком, лавровый лист, чеснок, ведь моль и жучки не переносят такие яркие и специфические для них запахи. 

Где лучше хранить крупы

2.  Полынь, лаванда, мята

В шкафчики, где вы храните крупу, положить мешочки с лавандой, полынью, гвоздикой или мятой и важно регулярно протирать полочки, где хранятся крупы с помощью уксуса.

Крупы без жуков

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