Очень часто в крупах заводится моль и жучки, которые очень портят крупы. Для того, чтобы такого не происходило, нужно знать некоторые очень действенные лайфхаки.

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Редакция FoodOboz делится полезными советами, что нужно добавить в крупы, и как правильно хранить, чтобы в них не заводилась моль и жучки.

Топ 6 продуктов, которые вам помогут

1. Чеснок, перец горошек, лавровый лист

Положите просто в крупы перец горошком, лавровый лист, чеснок, ведь моль и жучки не переносят такие яркие и специфические для них запахи.

2. Полынь, лаванда, мята

В шкафчики, где вы храните крупу, положить мешочки с лавандой, полынью, гвоздикой или мятой и важно регулярно протирать полочки, где хранятся крупы с помощью уксуса.

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