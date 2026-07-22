Что добавить в куриные котлеты, чтобы они были сочными: понадобится всего один овощ

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,4 т.
Что добавить в куриные котлеты, чтобы они были сочными: понадобится всего один овощ
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Куриные котлеты – идеальное блюдо для сытного и вкусного обеда и ужина. Готовить их можно добавляя тертые сырые овощи, сыр.

Что добавить в куриные котлеты, чтобы они были сочными: понадобится всего один овощ

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных котлет из куриного фарша. 

Ингредиенты:

  • 500 г куриного фарша
  • 1 луковица
  • 1 кабачок (300-350 г)
  • 1 яйцо
  • 3-4 ст. л. муки
  • соль
  • молотый кориандр
  • растительное масло для жарки

Способ приготовления: 

1. В фарш добавляем мелко нарезанный лук, тертый кабачок (хорошо отжатый), яйцо, соль и кориандр. Добавляем муку, формируем котлетки. 

Что добавить в куриные котлеты, чтобы они были сочными: понадобится всего один овощ

2. Обжариваем на небольшом количестве масла до золотистой корочки — по несколько минут с каждой стороны. 

Что добавить в куриные котлеты, чтобы они были сочными: понадобится всего один овощ

3. Затем в форму и в духовку при 180С 20 минут.

Что добавить в куриные котлеты, чтобы они были сочными: понадобится всего один овощ

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктырецепт
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты