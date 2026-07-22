Куриные котлеты – идеальное блюдо для сытного и вкусного обеда и ужина. Готовить их можно добавляя тертые сырые овощи, сыр.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных котлет из куриного фарша.

Ингредиенты:

500 г куриного фарша

1 луковица

1 кабачок (300-350 г)

1 яйцо

3-4 ст. л. муки

соль

молотый кориандр

растительное масло для жарки

Способ приготовления:

1. В фарш добавляем мелко нарезанный лук, тертый кабачок (хорошо отжатый), яйцо, соль и кориандр. Добавляем муку, формируем котлетки.

2. Обжариваем на небольшом количестве масла до золотистой корочки — по несколько минут с каждой стороны.

3. Затем в форму и в духовку при 180С 20 минут.

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