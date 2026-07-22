Что добавить в куриные котлеты, чтобы они были сочными: понадобится всего один овощ
1 минута
2,4 т.
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Куриные котлеты – идеальное блюдо для сытного и вкусного обеда и ужина. Готовить их можно добавляя тертые сырые овощи, сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных котлет из куриного фарша.
Ингредиенты:
- 500 г куриного фарша
- 1 луковица
- 1 кабачок (300-350 г)
- 1 яйцо
- 3-4 ст. л. муки
- соль
- молотый кориандр
- растительное масло для жарки
Способ приготовления:
1. В фарш добавляем мелко нарезанный лук, тертый кабачок (хорошо отжатый), яйцо, соль и кориандр. Добавляем муку, формируем котлетки.
2. Обжариваем на небольшом количестве масла до золотистой корочки — по несколько минут с каждой стороны.
3. Затем в форму и в духовку при 180С 20 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: