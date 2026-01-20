Что добавить в овсянку, чтобы она была по-настоящему вкусной: топ-5 продуктов
Овсянка – одна из самых вкусных и полезных каш, которые можно варить на воде и молоке. Для яркого вкуса кулинары советуют добавлять сыры, вяленые томаты, специи, грибы, а также овощи. Также очень вкусно будет со сливочным маслом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной овсяной каши, с помидорами, чесноком и сыром.
Ингредиенты:
- Овсянка (быстрого приготовления) 200 г
- Помидор 1 шт (крупный)
- Вода 500 мл
- Лук 1/2 шт
- Чеснок 2 зубчика
- Томатный соус 2 ст.л или паста 1 ст.л
- Орегано 1 ч.л
- Оливковое масло
- Соль, перец по вкусу
- Базилик свежий 6 листочков
- Масло 15 г
- Пармезан 50 г по желанию
- Страчетелла ( мягкий сыр) по желанию
Способ приготовления:
1. Ошпарьте помидор, снимите кожицу и мелко нарежьте. Обжарьте лук и чеснок до прозрачного цвета. Добавьте помидоры, соль, перец, орегано и томатный соус. Тушите 5 минут.
2. Добавьте овсянку и воду. Варите до готовности, ориентируясь на желаемую консистенцию. В конце добавьте масло, смешайте. Добавьте нарезанный базилик и уберите с огня.
Для подачи можно использовать мягкий сыр, пармезан и оливковое масло. Вы можете подавать с яйцом пашот, с жареным беконом, любым белком или с авокадо!
