Овсянка – одна из самых вкусных и полезных каш, которые можно варить на воде и молоке. Для яркого вкуса кулинары советуют добавлять сыры, вяленые томаты, специи, грибы, а также овощи. Также очень вкусно будет со сливочным маслом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной овсяной каши, с помидорами, чесноком и сыром.

Ингредиенты:

Овсянка (быстрого приготовления) 200 г

Помидор 1 шт (крупный)

Вода 500 мл

Лук 1/2 шт

Чеснок 2 зубчика

Томатный соус 2 ст.л или паста 1 ст.л

Орегано 1 ч.л

Оливковое масло

Соль, перец по вкусу

Базилик свежий 6 листочков

Масло 15 г

Пармезан 50 г по желанию

Страчетелла ( мягкий сыр) по желанию

Способ приготовления:

1. Ошпарьте помидор, снимите кожицу и мелко нарежьте. Обжарьте лук и чеснок до прозрачного цвета. Добавьте помидоры, соль, перец, орегано и томатный соус. Тушите 5 минут.

2. Добавьте овсянку и воду. Варите до готовности, ориентируясь на желаемую консистенцию. В конце добавьте масло, смешайте. Добавьте нарезанный базилик и уберите с огня.

Для подачи можно использовать мягкий сыр, пармезан и оливковое масло. Вы можете подавать с яйцом пашот, с жареным беконом, любым белком или с авокадо!

