Что добавить в овсянку, чтобы она была по-настоящему вкусной: топ-5 продуктов

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,3 т.
Овсянка – одна из самых вкусных и полезных каш, которые можно варить на воде и молоке. Для яркого вкуса кулинары советуют добавлять сыры, вяленые томаты, специи, грибы, а также овощи. Также очень вкусно будет со сливочным маслом. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной овсяной каши, с помидорами, чесноком и сыром. 

Ингредиенты:

  • Овсянка (быстрого приготовления) 200 г
  • Помидор 1 шт (крупный)
  • Вода 500 мл
  • Лук 1/2 шт
  • Чеснок 2 зубчика
  • Томатный соус 2 ст.л или паста 1 ст.л
  • Орегано 1 ч.л
  • Оливковое масло
  • Соль, перец по вкусу
  • Базилик свежий 6 листочков
  • Масло 15 г
  • Пармезан 50 г по желанию
  • Страчетелла ( мягкий сыр) по желанию

Способ приготовления:

1. Ошпарьте помидор, снимите кожицу и мелко нарежьте. Обжарьте лук и чеснок до прозрачного цвета. Добавьте помидоры, соль, перец, орегано и томатный соус. Тушите 5 минут.

2. Добавьте овсянку и воду. Варите до готовности, ориентируясь на желаемую консистенцию. В конце добавьте масло, смешайте. Добавьте нарезанный базилик и уберите с огня.

Для подачи можно использовать мягкий сыр, пармезан и оливковое масло. Вы можете подавать с яйцом пашот, с жареным беконом, любым белком или с авокадо! 

