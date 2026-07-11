Яичница – самое простое блюдо из яиц для завтрака. Для того, чтобы она была пышной и нежной, кулинары советуют добавлять сливки или молоко, сыр. А для яркого вкуса – шпинат или другую зелень, которую вы любите. Стоит отметить, что например, в Турции популярна яичница с крапивой. На самом деле это растение содержит много полезных веществ, но, на него часто бывает аллергия, поэтому можно заменить шпинатом.

Редакция FoodOboz делится полезными советами от кулинаров, что же нужно добавить в яичницу для оригинального вкуса.

Ингредиенты:

2 большие горсти молодых листьев крапивы (только верхушки) или шпинат

3-4 яйца;

1 маленький лук-шалот или белая часть лука-порея

1 зубчик чеснока

1 столовая ложка топленого масла

щепотка хлопьев острого перца

соль по вкусу

по желанию можно добавить немного сыра фета для посыпки в конце

Способ приготовления:

1. Залейте сушеные крапиву кипятком, затем нарежьте. Лук и чеснок также нарежьте.

2. На сковороде нужно разогреть топленое масло, а затем выложить лук и обжаривать, пока он не станет прозрачным, в конце добавив чеснок и зелень. Залить яйцами.

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