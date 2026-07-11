Что добавить в яичницу для яркого и нежного вкуса: всего один продукт
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Яичница – самое простое блюдо из яиц для завтрака. Для того, чтобы она была пышной и нежной, кулинары советуют добавлять сливки или молоко, сыр. А для яркого вкуса – шпинат или другую зелень, которую вы любите. Стоит отметить, что например, в Турции популярна яичница с крапивой. На самом деле это растение содержит много полезных веществ, но, на него часто бывает аллергия, поэтому можно заменить шпинатом.
Редакция FoodOboz делится полезными советами от кулинаров, что же нужно добавить в яичницу для оригинального вкуса.
Ингредиенты:
- 2 большие горсти молодых листьев крапивы (только верхушки) или шпинат
- 3-4 яйца;
- 1 маленький лук-шалот или белая часть лука-порея
- 1 зубчик чеснока
- 1 столовая ложка топленого масла
- щепотка хлопьев острого перца
- соль по вкусу
- по желанию можно добавить немного сыра фета для посыпки в конце
Способ приготовления:
1. Залейте сушеные крапиву кипятком, затем нарежьте. Лук и чеснок также нарежьте.
2. На сковороде нужно разогреть топленое масло, а затем выложить лук и обжаривать, пока он не станет прозрачным, в конце добавив чеснок и зелень. Залить яйцами.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: