Что готовят в разных странах мира на Рождество: самые интересные традиционные блюда
У большинства из нас Рождество ассоциируется с красивой елкой, декоративными огоньками, колядками и, конечно же, семейным застольем. В каждой стране, где отмечают Рождество, семейный ужин является общим обычаем, во время которого на столе должно находиться много вкусных блюд.
Каждая страна имеет собственное меню рождественского ужина. FoodOboz предлагает отправиться в виртуальное гастрономическое путешествие, и узнать, как именно принято готовить на Рождество в разных странах мира.
Украина
Важнейшим блюдом украинцев на Рождество считается кутья. Это смесь отварной пшеницы, перетертого мака, меда и изюма. Она считается символом удачного урожая и богатства.
Франция
Bûche de Noël – десерт, являющийся самым ожидаемым блюдом рождественского стола во Франции. Это десерт в виде сдобного пирога, украшенный крошечными пиками безе в форме лесных грибов. Другой декор этого пирога всегда выполняется в лесном стиле.
Великобритания
Пирог с фаршем – традиционное британское рождественское блюдо, которое готовят начиная с XIII века. В это время из крестовых походов рыцари привезли в страну такие специи как: мускатный орех, корица и гвоздика. А смесь сухофруктов с этими специями почему-то называли фаршем.
Мексика
Three Kings cake или Twelfth Night cake – это традиционные мексиканские пироги, готовящиеся к Рождеству. В них принято хоронить маленькую фигурку Иисуса. Тот, кому посчастливится его найти – будет добиваться успехов на протяжении всего следующего года.
Италия
Рanettone – это итальянское рождественское блюдо, не требующее дополнительного представления, ведь известно чуть ли не во всем мире. Это мягкий сладкий хлеб с сахарной пудрой, цукатами, изюмом и сухофруктами.
Австралия
Основным блюдом на Рождество считается ветчина. А вот в качестве десерта всегда подают смесь сухого кокоса, сухофруктов и рисовых шаров.
Норвегия
Блюдо под названием Smalahove вызывает удивительные ощущения, ведь это овечья голова приготовлена в целом виде на паре. Еще одно традиционное блюдо – Rakfisk. Это форель, засоленная за 2-3 месяца до Рождества.
Япония
В этой стране принято заказывать гигантские порции блюд из KFC. До 1970-х годов жители Японии не имели собственных традиционных рождественских блюд. Владелец заведения, вдохновившись подаваемой на этот праздник в США запеченной индейкой, добавил ее в меню. С тех пор очереди на Рождество в это заведение быстрого питания следует занимать за несколько месяцев.
Германия
Рождественский гусь – традиционное блюдо немцев. Считается, что у нее английские корни. Однако некоторые утверждают, что появление на праздничном столе большой птицы символизирует завершение предрождественского поста.
Польша
Праздничный стол этой страны полон постными блюдами. Самые популярные из них: борщ с клецками, вареники, сельдь, грибная уха, карп, кутья и голубцы. А на десерт подают мягкое имбирное печенье.
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