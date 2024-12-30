Обычно у хозяек подготовка к празднованию Нового года вызывает стресс. Дело в том, что на их долю выпадает приготовление большого количества разнообразных блюд, на которые нужно потратить много времени.

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Поэтому стоит задуматься над правильной сборкой меню и включить в него блюда, которые можно приготовить заранее. Благодаря этому существенно уменьшится количество времени, проведенного на кухне непосредственно перед празднованием Нового года. О каких именно блюдах идет речь, рассказывает FoodOboz.

Холодец

Это одно из самых популярных блюд, подаваемых на стол во время празднования Нового года. Поскольку на его приготовление уходит достаточно много времени, этот процесс лучше начать заранее. Тем более что холодец в готовом виде может храниться в холодильнике в течение 5 дней.

Буженина

Домашняя буженина – это идеальная закуска к любому празднику. Замаринуйте буженину и оставьте на 12-24 часа для получения идеальной степени сочности, после чего приготовьте по рецепту. Готовый продукт храните в холодильнике в герметичном контейнере до наступления праздника.

Рыбные блюда

Рыбу можно замариновать за день до праздника, а непосредственно перед началом запечь в духовке. Также можно приготовить форшмак, который перед подачей нужно просто разложить по тарталеткам для получения невероятно вкусной закуски. Также за 2-4 дня до праздника можно позаботиться о засолке красной рыбы.

Салаты и закуски

Такие традиционные салаты как "Шуба" и оливье можно приготовить за день до праздника, а непосредственно перед началом застолья, заправить майонезом. В качестве закуски будут идеально подходить к праздничному столу разнообразные рулеты из лаваша. Они требуют времени на пропитку, в связи с чем их легко можно приготовить заранее.

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