Чугунная сковородка считается универсальной посудой, которая может прослужить десятки лет. Она хорошо держит температуру, равномерно прогревает блюда и подходит для многих рецептов. Но даже у такой прочной посуды есть свои ограничения. Есть продукты, которые лучше не готовить в чугуне, чтобы не испортить ни само блюдо, ни сковородку.

Редакция FoodOboz расскажет, что не стоит жарить на сковороде из чугуна. Есть несколько простых нюансов, о которых стоит помнить.

Самая большая ошибка – жарить рыбу. Она имеет нежную структуру и много белка, поэтому быстро прилипает к поверхности. В результате портится защитный слой чугуна, а блюдо теряет вид и вкус. Кроме того, рыба оставляет стойкий запах, который трудно отмыть и который может перейти на другие блюда.

Стоит готовить рыбу в посуде с антипригарным покрытием или из нержавеющей стали. Там филе остается целым, а шкурка получается румяной и хрустящей.

А вот для мяса, картофеля, овощей и даже выпечки чугун подходит идеально. Если правильно за ним ухаживать – хорошо прогревать, смазывать маслом и не мыть в посудомоечной машине, – он прослужит долго и станет любимой посудой на кухне.

