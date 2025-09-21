Запеченный картофель – одно из самых любимых блюд, которое всегда уместно и на семейном обеде, и на праздничном столе. Но часто случается так, что он получается мягким или бледным вместо аппетитного и хрустящего. Есть небольшой секрет, который поможет приготовить картофель с идеальной корочкой. И для этого не нужны сложные ингредиенты или дорогие специи.

Видео дня

Как приготовить хрустящую запеченную картошку с чесноком рассказала фудблогерка with anna. в Instagram.

В чем заключается лайфхак

Чтобы картофель получился с золотистой корочкой, его нужно предварительно отварить несколько минут в кипящей воде. Благодаря этому процессу верхний слой размягчается, а во время запекания образуется именно та хрустящая корочка, которую любят все. Это простой прием, но он кардинально меняет результат и делает картофель похожим на ресторанный.

Ингредиенты:

картофель

масло – 3-4 ст.л.

соль

паприка

сухая зелень

чеснок

Способ приготовления:

1. Картофель хорошо вымойте и разрежьте на 4 части.

2. Закиньте в кипящую воду и отварите около 5 минут после повторного закипания.

3. Воду слейте, а кусочки полейте маслом.

4. Противень застелите пергаментом, слегка смазанным маслом, и выложите картофель.

5. Запекайте в духовке при температуре 220 градусов примерно 15 минут в режиме конвекции.

6. Как только картофель приготовится, сразу посыпьте его специями и измельченным чесноком. Перемешайте и подавайте к столу.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: