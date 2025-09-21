Что нужно сделать с картофелем перед запеканием: секрет золотистой хрустящей корочки
Запеченный картофель – одно из самых любимых блюд, которое всегда уместно и на семейном обеде, и на праздничном столе. Но часто случается так, что он получается мягким или бледным вместо аппетитного и хрустящего. Есть небольшой секрет, который поможет приготовить картофель с идеальной корочкой. И для этого не нужны сложные ингредиенты или дорогие специи.
Как приготовить хрустящую запеченную картошку с чесноком рассказала фудблогерка with anna. в Instagram.
В чем заключается лайфхак
Чтобы картофель получился с золотистой корочкой, его нужно предварительно отварить несколько минут в кипящей воде. Благодаря этому процессу верхний слой размягчается, а во время запекания образуется именно та хрустящая корочка, которую любят все. Это простой прием, но он кардинально меняет результат и делает картофель похожим на ресторанный.
Ингредиенты:
- картофель
- масло – 3-4 ст.л.
- соль
- паприка
- сухая зелень
- чеснок
Способ приготовления:
1. Картофель хорошо вымойте и разрежьте на 4 части.
2. Закиньте в кипящую воду и отварите около 5 минут после повторного закипания.
3. Воду слейте, а кусочки полейте маслом.
4. Противень застелите пергаментом, слегка смазанным маслом, и выложите картофель.
5. Запекайте в духовке при температуре 220 градусов примерно 15 минут в режиме конвекции.
6. Как только картофель приготовится, сразу посыпьте его специями и измельченным чесноком. Перемешайте и подавайте к столу.
