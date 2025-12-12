Что полезного и вкусного приготовить из лаваша и овощей: рецепт блюда для перекуса
Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусной домашней шаурмы, а также пирогов, запеканок, пирожков, а также десертов. Лаваш можно приготовить очень просто из воды и муки.
Нутрициолог поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного перекуса из лаваша, с вкусной и легкой начинкой.
Ингредиенты:
- Лаваш 2 шт.
- Тунец консервированный 1 консерва
- Сыр рикотта 4 ст.л
- Яйца вареные 2 шт.
- Укроп 2-3 веточки
- Салат ассорти
- Пекинская капуста
- Томат
Способ приготовления:
1. Соединяем в миске: сыр рикотта + тунец + укроп + яйца нарезанные и все перемешали.
2. Выкладываем эту массу на лаваш. Сверху выкладываем смесь салатов, пекинскую капусту и томаты нарезанные.
3. Тщательно заворачиваем в лаваш. И быстренько на высоком огне обжариваем до золотистости лаваша.
Разрежьте и подавайте!
