Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусной домашней шаурмы, а также пирогов, запеканок, пирожков, а также десертов. Лаваш можно приготовить очень просто из воды и муки.

Нутрициолог поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного перекуса из лаваша, с вкусной и легкой начинкой.

Ингредиенты:

Лаваш 2 шт.

Тунец консервированный 1 консерва

Сыр рикотта 4 ст.л

Яйца вареные 2 шт.

Укроп 2-3 веточки

Салат ассорти

Пекинская капуста

Томат

Способ приготовления:

1. Соединяем в миске: сыр рикотта + тунец + укроп + яйца нарезанные и все перемешали.

2. Выкладываем эту массу на лаваш. Сверху выкладываем смесь салатов, пекинскую капусту и томаты нарезанные.

3. Тщательно заворачиваем в лаваш. И быстренько на высоком огне обжариваем до золотистости лаваша.

Разрежьте и подавайте!

