Что полезного и вкусного приготовить из лаваша и овощей: рецепт блюда для перекуса

Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусной домашней шаурмы, а также пирогов, запеканок, пирожков, а также десертов. Лаваш можно приготовить очень просто из воды и муки.

Нутрициолог поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного перекуса из лаваша, с вкусной и легкой начинкой. 

Ингредиенты:

  • Лаваш 2 шт.
  • Тунец консервированный 1 консерва
  • Сыр рикотта 4 ст.л
  • Яйца вареные 2 шт.
  • Укроп 2-3 веточки
  • Салат ассорти
  • Пекинская капуста
  • Томат

Способ приготовления:

1. Соединяем в миске: сыр рикотта + тунец + укроп + яйца нарезанные и все перемешали.

2. Выкладываем эту массу на лаваш. Сверху выкладываем смесь салатов, пекинскую капусту и томаты нарезанные.

3. Тщательно заворачиваем в лаваш. И быстренько на высоком огне обжариваем до золотистости лаваша.

Разрежьте и подавайте!

