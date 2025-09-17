Полезное и вкусное рагу с мясом и тыквой: рецепт блюда по-новому
Тыква – очень полезный осенний овощ, который можно использовать для приготовления очень вкусных каш, супов, салатов, а также закусок и пирогов. Еще тыкву можно очень вкусно запечь с овощами, а также приготовить рагу.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной тыквы с овощами и мясом.
Ингредиенты на 2 порции:
- 2 тыквы Хокайдо, или 1 большая
- 400 г говяжьего ошейка
- 100 г кисло-сладкого соуса
- 1 лук
- 1 средняя морковь
- 1-2 зубчика чеснока
- 1/2 болгарского перца
- 100 г грибов
- 1-2 картофелины
- 150 мл томатного сока
- 50 г твердого сыра или моцареллы
- соль, перец, лавровый лист по вкусу
Способ приготовления:
1. Нарежьте овощи, говядину нарезаем, отбиваем чтобы мясо размягчилось и нарезаем небольшими кусочками.
2. Поджарьте сначала мясо, постепенно добавляем овощи, томатный сок, соус кисло-сладкий, картофель и тушим под крышкой 30-40 минут. Солим в конце.
3. В тыквах отрезаем крышечки, убираем серединки, смазываем маслом внутри и наполняем рагу, накрываем крышечками и запекаем при 200С 1 час.
При подаче горячее рагу посыпаем сыром, приятного аппетита!
