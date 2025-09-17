Тыква – очень полезный осенний овощ, который можно использовать для приготовления очень вкусных каш, супов, салатов, а также закусок и пирогов. Еще тыкву можно очень вкусно запечь с овощами, а также приготовить рагу.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной тыквы с овощами и мясом.

Ингредиенты на 2 порции:

2 тыквы Хокайдо, или 1 большая

400 г говяжьего ошейка

100 г кисло-сладкого соуса

1 лук

1 средняя морковь

1-2 зубчика чеснока

1/2 болгарского перца

100 г грибов

1-2 картофелины

150 мл томатного сока

50 г твердого сыра или моцареллы

соль, перец, лавровый лист по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарежьте овощи, говядину нарезаем, отбиваем чтобы мясо размягчилось и нарезаем небольшими кусочками.

2. Поджарьте сначала мясо, постепенно добавляем овощи, томатный сок, соус кисло-сладкий, картофель и тушим под крышкой 30-40 минут. Солим в конце.

3. В тыквах отрезаем крышечки, убираем серединки, смазываем маслом внутри и наполняем рагу, накрываем крышечками и запекаем при 200С 1 час.

При подаче горячее рагу посыпаем сыром, приятного аппетита!

