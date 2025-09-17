Полезное и вкусное рагу с мясом и тыквой: рецепт блюда по-новому

Рецепт блюда

Тыква – очень полезный осенний овощ, который можно использовать для приготовления очень вкусных каш, супов, салатов, а также закусок и пирогов. Еще тыкву можно очень вкусно запечь с овощами, а также приготовить рагу.

Что приготовить из тыквы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной тыквы с овощами и мясом. 

Ингредиенты на 2 порции:

  • 2 тыквы Хокайдо, или 1 большая
  • 400 г говяжьего ошейка
  • 100 г кисло-сладкого соуса
  • 1 лук
  • 1 средняя морковь
  • 1-2 зубчика чеснока
  • 1/2 болгарского перца
  • 100 г грибов
  • 1-2 картофелины
  • 150 мл томатного сока
  • 50 г твердого сыра или моцареллы
  • соль, перец, лавровый лист по вкусу

Способ приготовления: 

1. Нарежьте овощи, говядину нарезаем, отбиваем чтобы мясо размягчилось и нарезаем небольшими кусочками.

Мясо с овощами

2. Поджарьте сначала мясо, постепенно добавляем овощи, томатный сок, соус кисло-сладкий, картофель и тушим под крышкой 30-40 минут. Солим в конце.

Приготовление блюда

3. В тыквах отрезаем крышечки, убираем серединки, смазываем маслом внутри и наполняем рагу, накрываем крышечками и запекаем при 200С 1 час.

Сколько готовить блюдо

При подаче горячее рагу посыпаем сыром, приятного аппетита!

Готовое блюдо

