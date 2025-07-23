Яйца – идеальные продукты для приготовления вкусных и полезных омлетов, а также яичницы. Для яркого вкуса можно добавить шпинат, а также специи.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень яркого, вкусного омлета со шпината, с вкусной начинкой.

Ингредиенты:

яйца 1 шт.

шпинат 30-50 г

ветчина по вкусу

сыр по вкусу

помидоры по вкусу

руккола по вкусу

соль, перец

Способ приготовления:

1. В блендере взбить яйца, шпинат, соль, перец.

2. Вылить яично-шпинатную массу на сковороду.

3. Когда схватиться верх добавить любую начинку – ветчина, сыр, помидоры и руккола.

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