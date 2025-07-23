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Что полезного и вкусного приготовить из яиц и шпината: рецепт быстрого омлета
Яйца – идеальные продукты для приготовления вкусных и полезных омлетов, а также яичницы. Для яркого вкуса можно добавить шпинат, а также специи.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень яркого, вкусного омлета со шпината, с вкусной начинкой.
Ингредиенты:
- яйца 1 шт.
- шпинат 30-50 г
- ветчина по вкусу
- сыр по вкусу
- помидоры по вкусу
- руккола по вкусу
- соль, перец
Способ приготовления:
1. В блендере взбить яйца, шпинат, соль, перец.
2. Вылить яично-шпинатную массу на сковороду.
3. Когда схватиться верх добавить любую начинку – ветчина, сыр, помидоры и руккола.
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