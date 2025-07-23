Что полезного и вкусного приготовить из яиц и шпината: рецепт быстрого омлета

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,0 т.
Рецепт блюда

Яйца – идеальные продукты для приготовления вкусных и полезных омлетов, а также яичницы. Для яркого вкуса можно добавить шпинат, а также специи.

Вкусный омлет

Редакция FoodOboz делится рецептом очень яркого, вкусного омлета со шпината, с вкусной начинкой. 

Вкусный шпинатный омлет

Ингредиенты:

  • яйца 1 шт.
  • шпинат 30-50 г
  • ветчина по вкусу
  • сыр по вкусу
  • помидоры по вкусу
  • руккола по вкусу
  • соль, перец

Способ приготовления: 

1. В блендере взбить яйца, шпинат, соль, перец.

Основа для омлета

2. Вылить яично-шпинатную массу на сковороду.

Приготовление блюда

3. Когда схватиться верх добавить любую начинку – ветчина, сыр, помидоры и руккола.

Готовый омлет

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