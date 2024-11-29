Яйца – очень полезный и ценный продукт, который по мнению специалистов, можно есть каждый день. Стоит отметить, что они полезнее всего именно в варенном виде, когда желток после приготовления остается жидким! Готовить из яиц можно вкусные омлеты, а также делать яичницу, варить яйца-пашот.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного блюда из яиц, с помидорами и лавашем.

Ингредиенты:

помидор

яйца

зелень

тортилья или лаваш

сыр

Способ приготовления:

1. Томаты обжарьте с обеих сторон и залейте взбитыми яйцами, посыпьте зеленью, сыром.

2. Сверху положите тортилью, готовьте минуту и переверните.

Разрежьте пополам и можно есть!

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