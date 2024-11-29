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Что полезного приготовить из яиц: простой рецепт вкусного блюда за 5 минут
Яйца – очень полезный и ценный продукт, который по мнению специалистов, можно есть каждый день. Стоит отметить, что они полезнее всего именно в варенном виде, когда желток после приготовления остается жидким! Готовить из яиц можно вкусные омлеты, а также делать яичницу, варить яйца-пашот.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного блюда из яиц, с помидорами и лавашем.
Ингредиенты:
- помидор
- яйца
- зелень
- тортилья или лаваш
- сыр
Способ приготовления:
1. Томаты обжарьте с обеих сторон и залейте взбитыми яйцами, посыпьте зеленью, сыром.
2. Сверху положите тортилью, готовьте минуту и переверните.
Разрежьте пополам и можно есть!
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