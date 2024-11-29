Что полезного приготовить из яиц: простой рецепт вкусного блюда за 5 минут

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
141
Рецепт блюда

Яйца – очень полезный и ценный продукт, который по мнению специалистов, можно есть каждый день. Стоит отметить, что они полезнее всего именно в варенном виде, когда желток после приготовления остается жидким! Готовить из яиц можно вкусные омлеты, а также делать яичницу, варить яйца-пашот. 

Видео дня
Что приготовить из яиц

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного блюда из яиц, с помидорами и лавашем. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • помидор
  • яйца
  • зелень
  • тортилья или лаваш
  • сыр

Способ приготовления: 

1. Томаты обжарьте с обеих сторон и залейте взбитыми яйцами, посыпьте зеленью, сыром. 

Ингредиенты для блюда

2. Сверху положите тортилью, готовьте минуту и переверните. 

Сколько готовить блюдо

Разрежьте пополам и можно есть!

Готовое блюдо

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

УкраинарецептпродуктыЯйцо

Сейчас мы готовим

Все рецепты