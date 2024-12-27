Что положить в тарталетки, чтобы получилась вкусная закуска на Новый год: подсказка
На любом праздничном столе должны находиться всевозможные закуски. Они не только утоляют аппетит, но и служат украшением. Особенно актуальными эти блюда становятся на Новый год, когда хочется, чтобы стол был полон разнообразных вкусностей.
Как приготовить закуску в тарталетках, чтобы она получилась действительно вкусной, в Instagram рассказала фудблогер с ником liliya.cooking. Она показала, что следует положить в тарталетки, чтобы они мгновенно исчезли с праздничного стола.
Ингредиенты
- Авокадо – 1 шт
- Яйца – 2 шт
- Огурец – 1 шт
- Соль
- Перец
- Майонез – 1 ст.л.
- Икра
- Тарталетки
Способ приготовления
1. В глубокой емкости сочетаем авокадо, вареные яйца, на нарезанный кубиками огурец.
2. Добавляем майонез, перемешиваем и доводим по вкусу солью и перцем.
3. Выкладываем смесь в тарталетки.
4. Сверху украшаем красной икрой и подаем на стол.
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