На любом праздничном столе должны находиться всевозможные закуски. Они не только утоляют аппетит, но и служат украшением. Особенно актуальными эти блюда становятся на Новый год, когда хочется, чтобы стол был полон разнообразных вкусностей.

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Как приготовить закуску в тарталетках, чтобы она получилась действительно вкусной, в Instagram рассказала фудблогер с ником liliya.cooking. Она показала, что следует положить в тарталетки, чтобы они мгновенно исчезли с праздничного стола.

Ингредиенты

Авокадо – 1 шт

Яйца – 2 шт

Огурец – 1 шт

Соль

Перец

Майонез – 1 ст.л.

Икра

Тарталетки

Способ приготовления

1. В глубокой емкости сочетаем авокадо, вареные яйца, на нарезанный кубиками огурец.

2. Добавляем майонез, перемешиваем и доводим по вкусу солью и перцем.

3. Выкладываем смесь в тарталетки.

4. Сверху украшаем красной икрой и подаем на стол.

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