Что положить в тарталетки, чтобы получилась вкусная закуска на Новый год: подсказка

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Что положить в тарталетки, чтобы получилась вкусная закуска на Новый год: подсказка

На любом праздничном столе должны находиться всевозможные закуски. Они не только утоляют аппетит, но и служат украшением. Особенно актуальными эти блюда становятся на Новый год, когда хочется, чтобы стол был полон разнообразных вкусностей.

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Как приготовить закуску в тарталетках, чтобы она получилась действительно вкусной, в Instagram рассказала фудблогер с ником liliya.cooking. Она показала, что следует положить в тарталетки, чтобы они мгновенно исчезли с праздничного стола.

Что положить в тарталетки, чтобы получилась вкусная закуска на Новый год: подсказка

Ингредиенты

  • Авокадо – 1 шт
  • Яйца – 2 шт
  • Огурец – 1 шт
  • Соль
  • Перец
  • Майонез – 1 ст.л.
  • Икра
  • Тарталетки

Способ приготовления

1. В глубокой емкости сочетаем авокадо, вареные яйца, на нарезанный кубиками огурец.

Что положить в тарталетки, чтобы получилась вкусная закуска на Новый год: подсказка

2. Добавляем майонез, перемешиваем и доводим по вкусу солью и перцем.

3. Выкладываем смесь в тарталетки.

Что положить в тарталетки, чтобы получилась вкусная закуска на Новый год: подсказка

4. Сверху украшаем красной икрой и подаем на стол.

Что положить в тарталетки, чтобы получилась вкусная закуска на Новый год: подсказка

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