Авокадо и лаваш – идеальное сочетание продуктов для приготовления вкусных закусок, а также блюд для завтрака и перекуса. Еще из лаваша можно сделать пироги, десерты, трубочки.

Нутрициолог поделилась в Instagram рецептом очень легкого и вкусного блюда из лаваша с авокадо.

Ингредиенты:

Авокадо

Помидор

Зелень

Крем-сыр

Способ приготовления:

1. Намажьте лаваш крем-сыром, добавьте листья салата, помидоры, огурцы, сверните.

2. Разрежьте пополам.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: