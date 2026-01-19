Что приготовить без света: рецепт легкого блюда из лаваша для перекуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
666
Что приготовить без света: рецепт легкого блюда из лаваша для перекуса

Авокадо и лаваш – идеальное сочетание продуктов для приготовления вкусных закусок, а также блюд для завтрака и перекуса. Еще из лаваша можно сделать пироги, десерты, трубочки.

Что приготовить без света: рецепт легкого блюда из лаваша для перекуса

Нутрициолог поделилась в Instagram рецептом очень легкого и вкусного блюда из лаваша с авокадо.

Что приготовить без света: рецепт легкого блюда из лаваша для перекуса

Ингредиенты:

  • Авокадо
  • Помидор
  • Зелень
  • Крем-сыр

Способ приготовления:

1. Намажьте лаваш крем-сыром, добавьте листья салата, помидоры, огурцы, сверните.

Что приготовить без света: рецепт легкого блюда из лаваша для перекуса

2. Разрежьте пополам.

Что приготовить без света: рецепт легкого блюда из лаваша для перекуса

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты