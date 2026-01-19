Все рецепты
Что приготовить без света: рецепт легкого блюда из лаваша для перекуса
Авокадо и лаваш – идеальное сочетание продуктов для приготовления вкусных закусок, а также блюд для завтрака и перекуса. Еще из лаваша можно сделать пироги, десерты, трубочки.
Нутрициолог поделилась в Instagram рецептом очень легкого и вкусного блюда из лаваша с авокадо.
Ингредиенты:
- Авокадо
- Помидор
- Зелень
- Крем-сыр
Способ приготовления:
1. Намажьте лаваш крем-сыром, добавьте листья салата, помидоры, огурцы, сверните.
2. Разрежьте пополам.
