Что приготовить, если осталась красная рыба: вариант ленивой закуски
Если у вас осталась красная рыба после новогоднего празднования – сделайте из нее вкусные канапе. Соедините огурец, крем-сыр, а также можно добавить красную икру. Закуска очень простая, но эффектная.
Идея приготовления ленивой закуски с красной рыбой опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- тостовый хлеб
- красная рыба
- огурец
- крем-сыр
- икра
Способ приготовления:
1. Берем тостовый хлеб, отрезаем корочки.
2. Смазываем первый ломтик крем сыром.
3. Выкладываем красную рыбу.
4. Еще один кусок хлеба смазываем крем-сыром и выкладываем сверху, а затем кладем тонко нарезанные слайды из огурца.
5. Накрываем кусочком хлеба с крем-сыром.
6. Украшаем икрой.
