Если у вас осталась красная рыба после новогоднего празднования – сделайте из нее вкусные канапе. Соедините огурец, крем-сыр, а также можно добавить красную икру. Закуска очень простая, но эффектная.

Идея приготовления ленивой закуски с красной рыбой опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

тостовый хлеб

красная рыба

огурец

крем-сыр

икра

Способ приготовления:

1. Берем тостовый хлеб, отрезаем корочки.

2. Смазываем первый ломтик крем сыром.

3. Выкладываем красную рыбу.

4. Еще один кусок хлеба смазываем крем-сыром и выкладываем сверху, а затем кладем тонко нарезанные слайды из огурца.

5. Накрываем кусочком хлеба с крем-сыром.

6. Украшаем икрой.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: