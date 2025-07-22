Если вы хотите приготовить очень вкусное, полезное и быстрое блюдо для завтрака или перекуса, идеальным продуктом для этого будут яйца, а также овощи, зелень. Из них получится очень вкусный омлет, а также блины, яичница.

Редакция FoodOboz рецептом очень легкого и вкусного омлета из 2 яиц, с вкусной и полезной начинкой.

Ингредиенты:

яйцо 2 шт. или 1 яйцо и 2 белка

молоко 50 мл

соль по вкусу

шпинат по вкусу

Начинка:

может быть любая, вкусно с сыром, зеленью любой

Способ приготовления:

1. Яйца смешиваем с молоком, солью и шпинатом. Выливаем смесь на антипригарную сковороду чуть-чуть смазанную маслом.

2. Сверху натираем сыр, далее выкладываем начинку.

3. Когда блинчик хорошо схватился, складываем. Перед подачей поливаем бальзамическим соусом!

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