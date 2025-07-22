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Что приготовить из двух яиц для сытного и полезного перекуса: делимся рецептом
Если вы хотите приготовить очень вкусное, полезное и быстрое блюдо для завтрака или перекуса, идеальным продуктом для этого будут яйца, а также овощи, зелень. Из них получится очень вкусный омлет, а также блины, яичница.
Редакция FoodOboz рецептом очень легкого и вкусного омлета из 2 яиц, с вкусной и полезной начинкой.
Ингредиенты:
- яйцо 2 шт. или 1 яйцо и 2 белка
- молоко 50 мл
- соль по вкусу
- шпинат по вкусу
Начинка:
- может быть любая, вкусно с сыром, зеленью любой
Способ приготовления:
1. Яйца смешиваем с молоком, солью и шпинатом. Выливаем смесь на антипригарную сковороду чуть-чуть смазанную маслом.
2. Сверху натираем сыр, далее выкладываем начинку.
3. Когда блинчик хорошо схватился, складываем. Перед подачей поливаем бальзамическим соусом!
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