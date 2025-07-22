Что приготовить из двух яиц для сытного и полезного перекуса: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Рецепт блюда

Если вы хотите приготовить очень вкусное, полезное и быстрое блюдо для завтрака или перекуса, идеальным продуктом для этого будут яйца, а также овощи, зелень. Из них получится очень вкусный омлет, а также блины, яичница. 

Полезный омлет

Редакция FoodOboz рецептом очень легкого и вкусного омлета из 2 яиц, с вкусной и полезной начинкой. 

Вкусный омлет с зеленью

Ингредиенты: 

  • яйцо 2 шт. или 1 яйцо и 2 белка
  • молоко 50 мл
  • соль по вкусу
  • шпинат по вкусу

Начинка:

  • может быть любая, вкусно с сыром, зеленью любой 

Способ приготовления: 

1. Яйца смешиваем с молоком, солью и шпинатом. Выливаем смесь на антипригарную сковороду чуть-чуть смазанную маслом.

Яйца с молоком

2. Сверху натираем сыр, далее выкладываем начинку.

Начинка для омлета

3. Когда блинчик хорошо схватился, складываем. Перед подачей поливаем бальзамическим соусом!

Готовый омлет

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