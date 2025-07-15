Вместо привычных котлет из фарша можно приготовить сочный рулет. В качестве начинки добавьте слайсы ветчины и сыра – получится очень сытно.

Идея приготовления мясного рулета с фаршем опубликована на странице известного украинского шеф-повара Алика Мкртчяна (chef alik mkrtchyan) в Instagram.

Ингредиенты:

фарш из говядины

любимые специи

сыр (плавленый или твердый)

ветчина или буженина

микс зелени

Способ приготовления:

1. На пергаменте равномерно выложить фарш, сформировать прямоугольный пласт.

2. Посыпать специями.

3. Выложить слой сыра, ветчины и зелени.

4. Осторожно сворачиваем в рулет.

5. Нарезать порционно и осторожно снять пергамент.

6. Выкладываем в форму, застеленную новым пергаментом.

7. Выпекать в духовке до румяной корочки при те180° примерно 35–40 мин).

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