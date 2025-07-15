Все рецепты
Что приготовить из фарша вместо котлет: рецепт изысканного блюда от известного кулинара
Вместо привычных котлет из фарша можно приготовить сочный рулет. В качестве начинки добавьте слайсы ветчины и сыра – получится очень сытно.
Идея приготовления мясного рулета с фаршем опубликована на странице известного украинского шеф-повара Алика Мкртчяна (chef alik mkrtchyan) в Instagram.
Ингредиенты:
- фарш из говядины
- любимые специи
- сыр (плавленый или твердый)
- ветчина или буженина
- микс зелени
Способ приготовления:
1. На пергаменте равномерно выложить фарш, сформировать прямоугольный пласт.
2. Посыпать специями.
3. Выложить слой сыра, ветчины и зелени.
4. Осторожно сворачиваем в рулет.
5. Нарезать порционно и осторожно снять пергамент.
6. Выкладываем в форму, застеленную новым пергаментом.
7. Выпекать в духовке до румяной корочки при те180° примерно 35–40 мин).
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: