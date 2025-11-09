Когда привычные котлеты уже надоели, самое время попробовать что-то новое и одновременно простое. Сытный рулет из фарша – отличная альтернатива, которая подходит и для семейного обеда, и для праздничного стола. В нем сочетаются нежный мясной слой и сливочная сырная начинка, что создает сочную текстуру и аппетитный аромат. Блюдо готовится легко и не требует сложных ингредиентов, а результат всегда впечатляет – рулет получается румяным, мягким и очень вкусным.

Идея приготовления сытного рулета из фарша опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.

Ингредиенты:

фарш куриный – 700 г

соль, перец – по вкусу

паприка – 1 ч.л.

мускатный орех – ½ ч.л.

крем-сыр – 150 г

моцарелла, натертая – 100 г

пармезан или панировочные сухари (можно оба варианта) – 100 г

масло – для смазывания для смазывания

Способ приготовления:

1. Смешайте куриный фарш с солью, перцем, паприкой и мускатным орехом.

2. Хорошо вымешайте массу, чтобы специи равномерно распределились.

3. На стол положите лист пергамента, смажьте его растительным маслом и выложите фарш.

4. Сверху накройте вторым смазанным листом пергамента и аккуратно раскатайте в ровный прямоугольник.

5. Снимите верхний слой пергамента. Равномерно намажьте поверхность фарша крем-сыром, посыпьте натертой моцареллой.

5. По желанию можно добавить любимые ингредиенты – например, зелень, грибы или кусочки ветчины.

6. Осторожно сверните фарш в плотный рулет, помогая себе пергаментом. Сверху посыпьте натертым пармезаном или сухарями для аппетитной корочки.

7. Готовьте рулет в духовке при температуре 195°C около 20 минут или в аэрогриле – 15 минут при той же температуре.

