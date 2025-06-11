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Что приготовить из капусты на обед: рецепт вкусной и сытной запеканки
Запеканка из капусты – сытное блюдо, которое точно стоит приготовить. Особенно уместно на обед. Вам понадобится мясной фарш, который прекрасно сочетается с овощем. Запекается быстро и точно хватит на всех.
Идея приготовления сытной запеканки из капусты на обед опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. Томатный соус придаст особой сочности.
Ингредиенты:
- капуста – 600 г.
- фарш из куриного филе – 500 г
- лук – 1 шт.
- соль, любимые специи – по вкусу.
- паста томатная – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Листья капусты залить кипятком на 10-15 минут.
2. Лук протушить на капли масла.
3. Добавить фарш со специями и томатную пасту.
4. Тушить еще 5-7 минут.
5. При необходимости добавить немного воды.
6. Слоями выложить капусту и фарш в форму для запекания.
7. Отправить в духовку на час при температуре 180 градусов.
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