Что приготовить из капусты на обед: рецепт вкусной и сытной запеканки

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
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Что приготовить из капусты на обед: рецепт вкусной и сытной запеканки

Запеканка из капусты – сытное блюдо, которое точно стоит приготовить. Особенно уместно на обед. Вам понадобится мясной фарш, который прекрасно сочетается с овощем. Запекается быстро и точно хватит на всех.

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Идея приготовления сытной запеканки из капусты на обед опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. Томатный соус придаст особой сочности.

Что приготовить из капусты на обед: рецепт вкусной и сытной запеканки

Ингредиенты:

  • капуста – 600 г.
  • фарш из куриного филе – 500 г
  • лук – 1 шт.
  • соль, любимые специи – по вкусу.
  • паста томатная – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Что приготовить из капусты на обед: рецепт вкусной и сытной запеканки

1. Листья капусты залить кипятком на 10-15 минут.

2. Лук протушить на капли масла.

Что приготовить из капусты на обед: рецепт вкусной и сытной запеканки

3. Добавить фарш со специями и томатную пасту.

4. Тушить еще 5-7 минут.

5. При необходимости добавить немного воды.

Что приготовить из капусты на обед: рецепт вкусной и сытной запеканки

6. Слоями выложить капусту и фарш в форму для запекания.

7. Отправить в духовку на час при температуре 180 градусов.

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