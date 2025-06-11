Запеканка из капусты – сытное блюдо, которое точно стоит приготовить. Особенно уместно на обед. Вам понадобится мясной фарш, который прекрасно сочетается с овощем. Запекается быстро и точно хватит на всех.

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Идея приготовления сытной запеканки из капусты на обед опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. Томатный соус придаст особой сочности.

Ингредиенты:

капуста – 600 г.

фарш из куриного филе – 500 г

лук – 1 шт.

соль, любимые специи – по вкусу.

паста томатная – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Листья капусты залить кипятком на 10-15 минут.

2. Лук протушить на капли масла.

3. Добавить фарш со специями и томатную пасту.

4. Тушить еще 5-7 минут.

5. При необходимости добавить немного воды.

6. Слоями выложить капусту и фарш в форму для запекания.

7. Отправить в духовку на час при температуре 180 градусов.

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