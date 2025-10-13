Что приготовить из картофельного пюре на обед: простое блюдо, которое понравится всем
Осталось картофельное пюре – не спешите его выбрасывать. Из него можно сделать сытное и вкусное блюдо, которое прекрасно подойдет для обеда всей семьи. Картофельный пирог с лососем и брокколи получается нежным внутри, с аппетитной корочкой сверху и готовится совсем просто.
Идея приготовления сытного картофельного пирога на обед опубликована на странице фудблогера she ri в Instagram.
Ингредиенты:
- картофельное пюре – для основы
- филе лосося (семги) – 200 г
- брокколи – 150 г
- кукуруза – 100 г
- креветки – 100 г
- яйца – 2 шт.
- сливки 33% – 200 мл.
- соль, перец, специи – по вкусу.
Способ приготовления:
1. В форму выложите картофельное пюре, сформировав из него основу. Удобнее это сделать с помощью стакана или ложки.
2. Запекайте основу 20 минут при температуре 200°C, чтобы она немного подрумянилась.
3. Подготовьте начинку: нарежьте филе лосося, брокколи разделите на соцветия, добавьте кукурузу и креветки.
4. Для заливки взбейте яйца со сливками (примерно 1 яйцо на 100 мл сливок), посолите и поперчите.
5. Выложите начинку на основу, залейте смесью и запекайте еще 30 минут при 180°C.
