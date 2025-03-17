Что приготовить из картофеля и фарша на ужин: рецепт простого и бюджетного блюда

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Что приготовить из картофеля и фарша на ужин: рецепт простого и бюджетного блюда

Фарш и картофель – идеальное сочетание для того, чтобы приготовить сытный ужин. У вас получится сытная запеканка, которой хватит на всю семью. К тому же придется потратить минимальное количество времени.

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Идея приготовления сытной картофельной запеканки с фаршем опубликована на странице фудблогера Анны с ником an.cookbook в Instagram. Фарш можно выбрать любой.

Что приготовить из картофеля и фарша на ужин: рецепт простого и бюджетного блюда

Ингредиенты:

  • картофель – 6-7 шт.
  • фарш – 500 г
  • лук – 1 шт.
  • помидор
  • сыр – 100 г
  • сметана – 3 ст.л.
  • майонез – 3 ст.л.
  • зелень
  • соль
  • сухой чеснок

Способ приготовления:

Что приготовить из картофеля и фарша на ужин: рецепт простого и бюджетного блюда

1.Картофель тоненько нарезать на кружочки.

2. Для соуса смешать майонез, сметану, сухой чеснок и зелень.

Что приготовить из картофеля и фарша на ужин: рецепт простого и бюджетного блюда

3. Выложить половину нарезанного картофеля.

4. Хорошо посолить ее, смазать соусом.

Что приготовить из картофеля и фарша на ужин: рецепт простого и бюджетного блюда

5. Затем выложить лук, немного его разровнять.

Что приготовить из картофеля и фарша на ужин: рецепт простого и бюджетного блюда

6. Закрыть оставшимся картофелем.

Что приготовить из картофеля и фарша на ужин: рецепт простого и бюджетного блюда

7. Снова смазать сметаной, в конце выложить нарезанный помидор.

Что приготовить из картофеля и фарша на ужин: рецепт простого и бюджетного блюда

8. Накрыть фольгой форму и поставить в духовку на 50 минут при температуре 200 градусов.

9. Посыпать сыром и запекать еще до зарумянивания.

Что приготовить из картофеля и фарша на ужин: рецепт простого и бюджетного блюда

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