Фарш и картофель – идеальное сочетание для того, чтобы приготовить сытный ужин. У вас получится сытная запеканка, которой хватит на всю семью. К тому же придется потратить минимальное количество времени.

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Идея приготовления сытной картофельной запеканки с фаршем опубликована на странице фудблогера Анны с ником an.cookbook в Instagram. Фарш можно выбрать любой.

Ингредиенты:

картофель – 6-7 шт.

фарш – 500 г

лук – 1 шт.

помидор

сыр – 100 г

сметана – 3 ст.л.

майонез – 3 ст.л.

зелень

соль

сухой чеснок

Способ приготовления:

1.Картофель тоненько нарезать на кружочки.

2. Для соуса смешать майонез, сметану, сухой чеснок и зелень.

3. Выложить половину нарезанного картофеля.

4. Хорошо посолить ее, смазать соусом.

5. Затем выложить лук, немного его разровнять.

6. Закрыть оставшимся картофелем.

7. Снова смазать сметаной, в конце выложить нарезанный помидор.

8. Накрыть фольгой форму и поставить в духовку на 50 минут при температуре 200 градусов.

9. Посыпать сыром и запекать еще до зарумянивания.

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