Что приготовить из картофеля и фарша на ужин: рецепт простого и бюджетного блюда
Фарш и картофель – идеальное сочетание для того, чтобы приготовить сытный ужин. У вас получится сытная запеканка, которой хватит на всю семью. К тому же придется потратить минимальное количество времени.
Идея приготовления сытной картофельной запеканки с фаршем опубликована на странице фудблогера Анны с ником an.cookbook в Instagram. Фарш можно выбрать любой.
Ингредиенты:
- картофель – 6-7 шт.
- фарш – 500 г
- лук – 1 шт.
- помидор
- сыр – 100 г
- сметана – 3 ст.л.
- майонез – 3 ст.л.
- зелень
- соль
- сухой чеснок
Способ приготовления:
1.Картофель тоненько нарезать на кружочки.
2. Для соуса смешать майонез, сметану, сухой чеснок и зелень.
3. Выложить половину нарезанного картофеля.
4. Хорошо посолить ее, смазать соусом.
5. Затем выложить лук, немного его разровнять.
6. Закрыть оставшимся картофелем.
7. Снова смазать сметаной, в конце выложить нарезанный помидор.
8. Накрыть фольгой форму и поставить в духовку на 50 минут при температуре 200 градусов.
9. Посыпать сыром и запекать еще до зарумянивания.
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