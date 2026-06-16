Что приготовить из картофеля на обед: рецепт гнезд с курицей и овощами
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Когда обычное картофельное пюре надоедает, стоит обратить внимание на более интересные и сытные блюда. Картофельные гнезда с начинкой из куриного филе, овощей и сыра станут отличным вариантом для семейного обеда или ужина. Блюдо получается сытным, ароматным и эффектным на вид, а готовится из доступных продуктов. К тому же такой порции хватит сразу на нескольких человек.
Идея приготовления сытных картофельных гнезд на обед опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 750 г
- яйца – 2 шт.
- мука – 90 г
- куриное филе – 450 г
- лук – 120 г
- сладкий перец – 200 г
- сливки – 150 г
- моцарелла – 100 г
- соль – по вкусу
- черный молотый перец – по вкусу
- растительное масло – для обжаривания
Способ приготовления:
1. Картофель очистите, нарежьте кубиками и отварите в подсоленной воде до готовности.
2. Пока варится картофель, приготовьте начинку. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на разогретой сковороде с маслом примерно 7-8 минут.
3. Добавьте к мясу мелко нарезанный лук и сладкий перец. Готовьте еще около 10 минут, периодически помешивая.
4. Влейте сливки, посолите, поперчите и тушите начинку на небольшом огне еще 5-7 минут. При необходимости отрегулируйте количество специй.
5. Готовый картофель раздавите в пюре. Добавьте яйца и муку, после чего тщательно перемешайте до однородной консистенции.
6. Из картофельной массы сформируйте шарики одинакового размера и выложите их на противень, застеленный пергаментом.
7. В центре каждой заготовки сделайте углубление и наполните его приготовленной куриной начинкой.
8. Посыпьте сверху натертой моцареллой или другим сыром, который хорошо плавится.
9. Запекайте картофельные гнезда в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20 минут, пока сыр не станет золотистым.
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