Когда обычное картофельное пюре надоедает, стоит обратить внимание на более интересные и сытные блюда. Картофельные гнезда с начинкой из куриного филе, овощей и сыра станут отличным вариантом для семейного обеда или ужина. Блюдо получается сытным, ароматным и эффектным на вид, а готовится из доступных продуктов. К тому же такой порции хватит сразу на нескольких человек.

Идея приготовления сытных картофельных гнезд на обед опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 750 г

яйца – 2 шт.

мука – 90 г

куриное филе – 450 г

лук – 120 г

сладкий перец – 200 г

сливки – 150 г

моцарелла – 100 г

соль – по вкусу

черный молотый перец – по вкусу

растительное масло – для обжаривания

Способ приготовления:

1. Картофель очистите, нарежьте кубиками и отварите в подсоленной воде до готовности.

2. Пока варится картофель, приготовьте начинку. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на разогретой сковороде с маслом примерно 7-8 минут.

3. Добавьте к мясу мелко нарезанный лук и сладкий перец. Готовьте еще около 10 минут, периодически помешивая.

4. Влейте сливки, посолите, поперчите и тушите начинку на небольшом огне еще 5-7 минут. При необходимости отрегулируйте количество специй.

5. Готовый картофель раздавите в пюре. Добавьте яйца и муку, после чего тщательно перемешайте до однородной консистенции.

6. Из картофельной массы сформируйте шарики одинакового размера и выложите их на противень, застеленный пергаментом.

7. В центре каждой заготовки сделайте углубление и наполните его приготовленной куриной начинкой.

8. Посыпьте сверху натертой моцареллой или другим сыром, который хорошо плавится.

9. Запекайте картофельные гнезда в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20 минут, пока сыр не станет золотистым.

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