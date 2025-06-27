Во время приготовления куриное филе может получиться сухим и даже резиновым. Все из-за того, что вы его просто или жарите, а нужно тушить – именно такая технология позволяет сохранить идеально нежную структуру мяса, и оно получится сочным.

Идея приготовления сочного куриного филе на сковородке опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником coooking.she в Instagram. Такое мясо можно добавить к любому гарниру в качестве подливки.

Ингредиенты:

куриное филе – 1 шт.

томаты – 2 шт.

лук – 1 шт.

сливки 15% – 150 мл.

томатный соус – 5 ст.л.

специи: для курицы, сушеная паприка, соль, перец

зеленушка – укроп/петрушка

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарезать кубиком.

2. Посыпать специями для курицы, сушеной паприкой, солью, перцем.

3. Обжарить до золотистой корочки.

4. На этой же сковородке обжарить лук, добавить томаты, тушить несколько минут.

5. Добавить томатный соус.

6. Оставить на несколько минут и влить сливки.

7. Добавить специи, зелень.

8. Дать закипеть и оставить под крышкой на 10-15 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: