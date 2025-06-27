Что приготовить из куриного филе, чтобы оно не было сухим: рецепт, который понравится всем

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,8 т.
Что приготовить из куриного филе, чтобы оно не было сухим: рецепт, который понравится всем

Во время приготовления куриное филе может получиться сухим и даже резиновым. Все из-за того, что вы его просто или жарите, а нужно тушить – именно такая технология позволяет сохранить идеально нежную структуру мяса, и оно получится сочным.

Идея приготовления сочного куриного филе на сковородке опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником coooking.she в Instagram. Такое мясо можно добавить к любому гарниру в качестве подливки.

Что приготовить из куриного филе, чтобы оно не было сухим: рецепт, который понравится всем

Ингредиенты:

  • куриное филе – 1 шт.
  • томаты – 2 шт.
  • лук – 1 шт.
  • сливки 15% – 150 мл.
  • томатный соус – 5 ст.л.
  • специи: для курицы, сушеная паприка, соль, перец
  • зеленушка – укроп/петрушка

Способ приготовления:

Что приготовить из куриного филе, чтобы оно не было сухим: рецепт, который понравится всем

1. Куриное филе нарезать кубиком.

2. Посыпать специями для курицы, сушеной паприкой, солью, перцем.

Что приготовить из куриного филе, чтобы оно не было сухим: рецепт, который понравится всем

3. Обжарить до золотистой корочки.

Что приготовить из куриного филе, чтобы оно не было сухим: рецепт, который понравится всем

4. На этой же сковородке обжарить лук, добавить томаты, тушить несколько минут.

5. Добавить томатный соус.

Что приготовить из куриного филе, чтобы оно не было сухим: рецепт, который понравится всем

6. Оставить на несколько минут и влить сливки.

7. Добавить специи, зелень.

Что приготовить из куриного филе, чтобы оно не было сухим: рецепт, который понравится всем

8. Дать закипеть и оставить под крышкой на 10-15 минут.

Что приготовить из куриного филе, чтобы оно не было сухим: рецепт, который понравится всем

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