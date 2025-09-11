Видео дня
Что приготовить из лаваша для перекуса: делимся рецептом блюда за 5 минут
Лаваш – универсальный продукт для приготовления вкусных и сытных закусок в виде трубочек, пирогов, а также "конвертиков" с разными начинками. К тому же готовить такие блюда можно как в духовке, так и просто на сковороде и на мангале.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного блюда для перекуса из лаваша, с сыром и зеленью. Но начинка может быть любой на ваш вкус.
Ингредиенты:
- лаваш
- сыр
- зелень
- помидор
Способ приготовления:
1. Начинка: натрите сыр, добавьте порезанный кубиком помидор, зелень и перемешайте.
2. Выложите на лаваш начинку, сверните и обжарьте.
