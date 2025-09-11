Что приготовить из лаваша для перекуса: делимся рецептом блюда за 5 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,0 т.
Лаваш – универсальный продукт для приготовления вкусных и сытных закусок в виде трубочек, пирогов, а также "конвертиков" с разными начинками. К тому же готовить такие блюда можно как в духовке, так и просто на сковороде и на мангале. 

Лаваш с начинкой

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного блюда для перекуса из лаваша, с сыром и зеленью. Но начинка может быть любой на ваш вкус. 

Что приготовить из лаваша

Ингредиенты:

  • лаваш
  • сыр 
  • зелень 
  • помидор 

Способ приготовления:

1. Начинка: натрите сыр, добавьте порезанный кубиком помидор, зелень и перемешайте.

Начинка для лаваша

2. Выложите на лаваш начинку, сверните и обжарьте.

Готовое блюдо

