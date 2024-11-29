Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусной ленивой пиццы, роллов, а также полезных чипсов. Еще из лаваша можно готовить легкие десерты.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного ролла из лаваша, с вкусной яичной начинкой.

Ингредиенты:

яйцо вареное

консервированный тунец

маслины

крем-сыр

тортилья

листья салата

Способ приготовления:

1. В тарелке разомните яйцо, добавьте тунец, маслины и крем-сыр.

2. На тортилью выкладываем листья салата и намазку, заворачиваем в рулет.

3. Обжариваем на хорошо разогретой сковороде до золотистой корочки!

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