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Что приготовить из лаваша для перекуса: простой рецепт сытного блюда за 10 минут
Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусной ленивой пиццы, роллов, а также полезных чипсов. Еще из лаваша можно готовить легкие десерты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного ролла из лаваша, с вкусной яичной начинкой.
Ингредиенты:
- яйцо вареное
- консервированный тунец
- маслины
- крем-сыр
- тортилья
- листья салата
Способ приготовления:
1. В тарелке разомните яйцо, добавьте тунец, маслины и крем-сыр.
2. На тортилью выкладываем листья салата и намазку, заворачиваем в рулет.
3. Обжариваем на хорошо разогретой сковороде до золотистой корочки!
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