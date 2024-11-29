Что приготовить из лаваша для перекуса: простой рецепт сытного блюда за 10 минут

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
1,5 т.
Рецепт блюда

Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусной ленивой пиццы, роллов, а также полезных чипсов. Еще из лаваша можно готовить легкие десерты.

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Перекус из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного ролла из лаваша, с вкусной яичной начинкой.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • яйцо вареное
  • консервированный тунец
  • маслины
  • крем-сыр
  • тортилья
  • листья салата

Способ приготовления:

1. В тарелке разомните яйцо, добавьте тунец, маслины и крем-сыр.

Начинка для блюда

2. На тортилью выкладываем листья салата и намазку, заворачиваем в рулет.

Приготовление блюда

3. Обжариваем на хорошо разогретой сковороде до золотистой корочки!

Готовый ролл

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