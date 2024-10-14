Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт блюда за 10 минут

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
1,3 т.
Рецепт блюда

Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных и сытных блюд, среди которых – трубочки с разными начинками, пицца, "конвертики" с начинками, ачма, лазанья. Еще лаваш может быть основой для десертов. 

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Что приготовить из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простых в приготовлении "конвертиков" из лаваша, с творожной начинкой. 

Вкусное блюдо из лаваша

Ингредиенты: 

  • лаваш 
  • творог 
  • зелень 
  • помидор 
  • специи 
  • яйца 

Способ приготовления: 

1. Смешайте творог с порезанной зеленью и помидором, посолите, поперчите, добавьте яйцо и перемешайте.

Основа для блюда

2. Порежьте лаваш, выложите начинку, сверните "конвертиком" и пожарьте на сковороде.

Готовое блюдо

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