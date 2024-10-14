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Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт блюда за 10 минут
Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных и сытных блюд, среди которых – трубочки с разными начинками, пицца, "конвертики" с начинками, ачма, лазанья. Еще лаваш может быть основой для десертов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простых в приготовлении "конвертиков" из лаваша, с творожной начинкой.
Ингредиенты:
- лаваш
- творог
- зелень
- помидор
- специи
- яйца
Способ приготовления:
1. Смешайте творог с порезанной зеленью и помидором, посолите, поперчите, добавьте яйцо и перемешайте.
2. Порежьте лаваш, выложите начинку, сверните "конвертиком" и пожарьте на сковороде.
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