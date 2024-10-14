Что приготовить из лаваша

Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных и сытных блюд, среди которых – трубочки с разными начинками, пицца, "конвертики" с начинками, ачма, лазанья. Еще лаваш может быть основой для десертов.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простых в приготовлении "конвертиков" из лаваша, с творожной начинкой.

Ингредиенты:

лаваш

творог

зелень

помидор

специи

яйца

Способ приготовления:

1. Смешайте творог с порезанной зеленью и помидором, посолите, поперчите, добавьте яйцо и перемешайте.

2. Порежьте лаваш, выложите начинку, сверните "конвертиком" и пожарьте на сковороде.

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