Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт сытного блюда за 5 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
666
Рецепт блюда

Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных закусок, пирогов, шаурмы. Еще из нее можно делать запеканки, штрудели и вкусный "Наполеон".

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из лаваша, с сыром и колбасой.

Ингредиенты: 

  • лаваш
  • вареная колбаса
  • твердый сыр
  • болгарский перец
  • майонез
  • кетчуп
  • яйца
  • масло
  • соль

Способ приготовления: 

1. Натрите колбасу, сыр, добавьте майонез, кетчуп, перец порезанный кубиком.

2. Выложите начинку на лаваш, сверните в рулет, порежьте.

3. Каждый кусочек обмокните в яичную смесь и обжарьте.

