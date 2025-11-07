Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных закусок, пирогов, шаурмы. Еще из нее можно делать запеканки, штрудели и вкусный "Наполеон".

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из лаваша, с сыром и колбасой.

Ингредиенты:

лаваш

вареная колбаса

твердый сыр

болгарский перец

майонез

кетчуп

яйца

масло

соль

Способ приготовления:

1. Натрите колбасу, сыр, добавьте майонез, кетчуп, перец порезанный кубиком.

2. Выложите начинку на лаваш, сверните в рулет, порежьте.

3. Каждый кусочек обмокните в яичную смесь и обжарьте.

