Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт сытного блюда за 5 минут
Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных закусок, пирогов, шаурмы. Еще из нее можно делать запеканки, штрудели и вкусный "Наполеон".
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из лаваша, с сыром и колбасой.
Ингредиенты:
- лаваш
- вареная колбаса
- твердый сыр
- болгарский перец
- майонез
- кетчуп
- яйца
- масло
- соль
Способ приготовления:
1. Натрите колбасу, сыр, добавьте майонез, кетчуп, перец порезанный кубиком.
2. Выложите начинку на лаваш, сверните в рулет, порежьте.
3. Каждый кусочек обмокните в яичную смесь и обжарьте.
