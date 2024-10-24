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Что приготовить из лаваша для перекуса: самый простой рецепт сытного и быстрого блюда
Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных закусок в виде трубочек с разной начинкой, а также запеканок и десертов. Еще из лаваша получится легкая пицца и чипсы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеканки из лаваша, с ветчиной, зеленью и сыром.
Ингредиенты:
- Лаваш круглый – 6-8 шт.
- Ветчина – 300 г
- Яйца – 3 шт.
- Молоко – 400 мл
- Сыр твердый – 130 г
- Петрушка
- Соль, перец
- Масло и специи – по желанию
Способ приготовления:
1. Лаваш сверните, выложите в форму. Ветчину разложить между лавашем.
2. В миске смешать яйца с молоком, добавьте натертый сыр и измельченную петрушку, соль, перец, перемешайте.
3. Эту смесь вылейте равномерно на лаваш и оставьте на 10 минут. Можно добавить еще кусочки масла.
4. Готовьте при 180С в течение 45 минут.
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