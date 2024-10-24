Что приготовить из лаваша

Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных закусок в виде трубочек с разной начинкой, а также запеканок и десертов. Еще из лаваша получится легкая пицца и чипсы.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеканки из лаваша, с ветчиной, зеленью и сыром.

Ингредиенты:

Лаваш круглый – 6-8 шт.

Ветчина – 300 г

Яйца – 3 шт.

Молоко – 400 мл

Сыр твердый – 130 г

Петрушка

Соль, перец

Масло и специи – по желанию

Способ приготовления:

1. Лаваш сверните, выложите в форму. Ветчину разложить между лавашем.

2. В миске смешать яйца с молоком, добавьте натертый сыр и измельченную петрушку, соль, перец, перемешайте.

3. Эту смесь вылейте равномерно на лаваш и оставьте на 10 минут. Можно добавить еще кусочки масла.

4. Готовьте при 180С в течение 45 минут.

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