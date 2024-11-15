Что приготовить из лаваша для праздничного стола: рецепт очень вкусной и быстрой закуски

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт закуски

Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных закусок, десертов, булочек и слоек, трубочек. Для начинки можно использовать любые продукты, начиная от сыра, заканчивая рыбой, овощами, зеленью.

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Вкусная закуска из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из лаваша, с крем-сыром и красной рыбой. 

Рецепт закуски

Ингредиенты:

  • Лаваш
  • Крем-творог
  • Яйца
  • Красная рыба
  • Зеленый лук

Способ приготовления: 

1. Смажьте лаваш крем-сыром.

Лаваш с крем-сыром

2. Выложите тертые яйца, красную рыбу, зеленый лук и сверните в рулет.

Приготовление закуски

Порежьте рулет и можно есть! 

Готовая закуска

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