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Что приготовить из лаваша для праздничного стола: рецепт очень вкусной и быстрой закуски
Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных закусок, десертов, булочек и слоек, трубочек. Для начинки можно использовать любые продукты, начиная от сыра, заканчивая рыбой, овощами, зеленью.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из лаваша, с крем-сыром и красной рыбой.
Ингредиенты:
- Лаваш
- Крем-творог
- Яйца
- Красная рыба
- Зеленый лук
Способ приготовления:
1. Смажьте лаваш крем-сыром.
2. Выложите тертые яйца, красную рыбу, зеленый лук и сверните в рулет.
Порежьте рулет и можно есть!
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