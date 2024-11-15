Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных закусок, десертов, булочек и слоек, трубочек. Для начинки можно использовать любые продукты, начиная от сыра, заканчивая рыбой, овощами, зеленью.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из лаваша, с крем-сыром и красной рыбой.

Ингредиенты:

Лаваш

Крем-творог

Яйца

Красная рыба

Зеленый лук

Способ приготовления:

1. Смажьте лаваш крем-сыром.

2. Выложите тертые яйца, красную рыбу, зеленый лук и сверните в рулет.

Порежьте рулет и можно есть!

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