Что приготовить из лаваша для завтрака и перекуса: самый простой рецепт блюда
Лаваш – универсальный продукт для приготовления очень вкусных закусок, а также пиццы, пирогов и даже десертов, например, "Наполеона". А также из лаваша можно сделать вкусные трубочки с сыром и сосисками.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных сосисок е в лаваше и кляре.
Ингредиенты:
- Лаваш — 2 шт
- Сосиски Пан Велес с маслом — 6 шт.
- Сыр
- Яйца — 2 шт.
- Панко сухари — 100 г
- Растительное масло — для жарки
Способ приготовления:
1. Разрежь лаваш на прямоугольники, достаточные для того, чтобы завернуть сосиску с сыром.
2. Положи сыр, сосиску и заверни в рулет.
3. Взбей яйца в миске. Окуни каждый рулет во взбитое яйцо, а затем обваляй в панировку.
4. Разогрей сковородку с растительным маслом на среднем огне. Обжаривай рулеты со всех сторон до румяной корочки (примерно 2-3 минуты с каждой стороны).
Выложи готовые сосиски с сыром в лаваше на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир!
