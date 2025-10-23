Лаваш – универсальный продукт для приготовления очень вкусных закусок, а также пиццы, пирогов и даже десертов, например, "Наполеона". А также из лаваша можно сделать вкусные трубочки с сыром и сосисками.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных сосисок е в лаваше и кляре.

Ингредиенты:

Лаваш — 2 шт

Сосиски Пан Велес с маслом — 6 шт.

Сыр

Яйца — 2 шт.

Панко сухари — 100 г

Растительное масло — для жарки

Способ приготовления:

1. Разрежь лаваш на прямоугольники, достаточные для того, чтобы завернуть сосиску с сыром.

2. Положи сыр, сосиску и заверни в рулет.

3. Взбей яйца в миске. Окуни каждый рулет во взбитое яйцо, а затем обваляй в панировку.

4. Разогрей сковородку с растительным маслом на среднем огне. Обжаривай рулеты со всех сторон до румяной корочки (примерно 2-3 минуты с каждой стороны).

Выложи готовые сосиски с сыром в лаваше на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир!

