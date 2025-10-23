Что приготовить из лаваша для завтрака и перекуса: самый простой рецепт блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
909
Рецепт блюда

Лаваш – универсальный продукт для приготовления очень вкусных закусок, а также пиццы, пирогов и даже десертов, например, "Наполеона". А также из лаваша можно сделать вкусные трубочки с сыром и сосисками. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных сосисок е в лаваше и кляре. 

Ингредиенты:

  • Лаваш — 2 шт
  • Сосиски Пан Велес с маслом — 6 шт.
  • Сыр
  • Яйца — 2 шт.
  • Панко сухари — 100 г
  • Растительное масло — для жарки

Способ приготовления: 

1. Разрежь лаваш на прямоугольники, достаточные для того, чтобы завернуть сосиску с сыром.

2. Положи сыр, сосиску и заверни в рулет.

3. Взбей яйца в миске. Окуни каждый рулет во взбитое яйцо, а затем обваляй в панировку.

4. Разогрей сковородку с растительным маслом на среднем огне. Обжаривай рулеты со всех сторон до румяной корочки (примерно 2-3 минуты с каждой стороны).

Выложи готовые сосиски с сыром в лаваше на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир!

