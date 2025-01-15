Что приготовить из лаваша

Если вы хотите приготовить очень сытное и вкусное блюдо для перекуса, возьмите для основы лаваш или тортилью, а для начинки любые продукты, которые вы любите. Добавьте обязательно свежие овощи и вкусный соус.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного перекуса из лаваша, с фаршем и сыром.

Ингредиенты:

2 тортильи или лаваш

250 г. телячьего фарша

соль, специи для мяса

4 ломтика сыра чеддер

листья салата

маринованные огурчики

помидор

лук

Для соуса:

2 ст.л. греческого йогурта

2 ч.л. горчицы в зернах

соль по вкусу

Способ приготовления:

1. На тортилью выкладываем фарш и разравниваем по всей поверхности, жарим на хорошо разогретой сковороде фаршем вниз.

2. Через 5-7 минут пролистываем и выкладываем сыр, даем ему расплавиться и снимаем тортилью с огня.

3. Выкладываем лист салата, куски огурца, помидора, соус и лук, сверните пополам.

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