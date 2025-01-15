Что приготовить из лаваша и фарша для перекуса: рецепт очень сытного и вкусного блюда

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
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Рецепт блюда

Если вы хотите приготовить очень сытное и вкусное блюдо для перекуса, возьмите для основы лаваш или тортилью, а для начинки любые продукты, которые вы любите. Добавьте обязательно свежие овощи и вкусный соус.

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Что приготовить из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного перекуса из лаваша, с фаршем и сыром. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • 2 тортильи или лаваш 
  • 250 г. телячьего фарша
  • соль, специи для мяса
  • 4 ломтика сыра чеддер
  • листья салата
  • маринованные огурчики
  • помидор
  • лук 

Для соуса:

  • 2 ст.л. греческого йогурта
  • 2 ч.л. горчицы в зернах
  • соль по вкусу

Способ приготовления: 

1. На тортилью выкладываем фарш и разравниваем по всей поверхности, жарим на хорошо разогретой сковороде фаршем вниз. 

Тортилья и фарш

2. Через 5-7 минут пролистываем и выкладываем сыр, даем ему расплавиться и снимаем тортилью с огня.

Приготовление блюда

3. Выкладываем лист салата, куски огурца, помидора, соус и лук, сверните пополам.

Готовое блюдо

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