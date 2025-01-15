Что приготовить из лаваша и фарша для перекуса: рецепт очень сытного и вкусного блюда
Если вы хотите приготовить очень сытное и вкусное блюдо для перекуса, возьмите для основы лаваш или тортилью, а для начинки любые продукты, которые вы любите. Добавьте обязательно свежие овощи и вкусный соус.
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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного перекуса из лаваша, с фаршем и сыром.
Ингредиенты:
- 2 тортильи или лаваш
- 250 г. телячьего фарша
- соль, специи для мяса
- 4 ломтика сыра чеддер
- листья салата
- маринованные огурчики
- помидор
- лук
Для соуса:
- 2 ст.л. греческого йогурта
- 2 ч.л. горчицы в зернах
- соль по вкусу
Способ приготовления:
1. На тортилью выкладываем фарш и разравниваем по всей поверхности, жарим на хорошо разогретой сковороде фаршем вниз.
2. Через 5-7 минут пролистываем и выкладываем сыр, даем ему расплавиться и снимаем тортилью с огня.
3. Выкладываем лист салата, куски огурца, помидора, соус и лук, сверните пополам.
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