Что приготовить из лаваша и фарша: рецепт очень сытного и вкусного блюда
Лаваш и фарш – идеальное сочетание продуктов для приготовления вкусных, сытных и быстрых в приготовлении блюд. Еще из него можно очень быстро приготовить вкусные рулетики с разными начинками.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных конвертиков из лаваша, с фаршем, сыром и зеленью.
Ингредиенты:
- круглый лаваш
- фарш любой
- соль перец по вкусу
- сыр
- микс зелени
- болгарский перец
- соус ( сметана+майонез+горчица)
Способ приготовления:
1. На лаваш выложите филе, хорошо распределите и обжарьте.
2. Сверху на прожаренный фарш выложите тертый сыр, соус, перец и зелень.
3. Сверните пополам и разрежьте.
