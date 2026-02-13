Лаваш и фарш – идеальное сочетание продуктов для приготовления вкусных, сытных и быстрых в приготовлении блюд. Еще из него можно очень быстро приготовить вкусные рулетики с разными начинками.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных конвертиков из лаваша, с фаршем, сыром и зеленью.

Ингредиенты:

круглый лаваш

фарш любой

соль перец по вкусу

сыр

микс зелени

болгарский перец

соус ( сметана+майонез+горчица)

Способ приготовления:

1. На лаваш выложите филе, хорошо распределите и обжарьте.

2. Сверху на прожаренный фарш выложите тертый сыр, соус, перец и зелень.

3. Сверните пополам и разрежьте.

