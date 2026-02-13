Что приготовить из лаваша и фарша: рецепт очень сытного и вкусного блюда

Ирина Мельниченко
Рецепт блюда

Лаваш и фарш – идеальное сочетание продуктов для приготовления вкусных, сытных и быстрых в приготовлении блюд. Еще из него можно очень быстро приготовить вкусные рулетики с разными начинками.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных конвертиков из лаваша, с фаршем, сыром и зеленью.

Ингредиенты:

  • круглый лаваш
  • фарш любой
  • соль перец по вкусу
  • сыр
  • микс зелени
  • болгарский перец
  • соус ( сметана+майонез+горчица)

Способ приготовления:

1. На лаваш выложите филе, хорошо распределите и обжарьте.

2. Сверху на прожаренный фарш выложите тертый сыр, соус, перец и зелень.

3. Сверните пополам и разрежьте.

