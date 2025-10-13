Лаваш – лучшая основа для приготовления вкусных закусок, пирогов, запеканок. А также лаваш может быть основой для тортов, шаурмы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из лаваша с мясным фаршем.

Ингредиенты:

лаваш 2 шт (200 г)

фарш 400 (куриный)

лук 1 шт.

помидор 1-2 шт.

сыр 150 г

соус к шашлыку 2 ст.л

майонез 1 ст.л

соль, перец, сушеный чеснок, паприка

Способ приготовления:

1. Лук измельчить с помощью блендера, мясорубки или натереть на терке. Добавить его к фаршу. Всыпать соль, специи и перемешать.

2. Один лист лаваша смазать майонезом и соусом. Накрыть вторым листом лаваша. Сверху выложите фарш, натертый сыр и нарезанный помидор. Сверните рулет и нарежьте на кусочки толщиной примерно 4 см.

3. Выложите рулетики в форму, застеленную силиконизированным пергаментом (или просто смажьте форму маслом). Смажьте взбитым яйцом и готовьте в разогретой до 180 градусов духовке 30-40 минут.

Вкусно как в горячем, так и в холодном виде!

