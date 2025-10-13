Что приготовить из лаваша и фарша: рецепт вкусного блюда для перекуса
Лаваш – лучшая основа для приготовления вкусных закусок, пирогов, запеканок. А также лаваш может быть основой для тортов, шаурмы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из лаваша с мясным фаршем.
Ингредиенты:
- лаваш 2 шт (200 г)
- фарш 400 (куриный)
- лук 1 шт.
- помидор 1-2 шт.
- сыр 150 г
- соус к шашлыку 2 ст.л
- майонез 1 ст.л
- соль, перец, сушеный чеснок, паприка
Способ приготовления:
1. Лук измельчить с помощью блендера, мясорубки или натереть на терке. Добавить его к фаршу. Всыпать соль, специи и перемешать.
2. Один лист лаваша смазать майонезом и соусом. Накрыть вторым листом лаваша. Сверху выложите фарш, натертый сыр и нарезанный помидор. Сверните рулет и нарежьте на кусочки толщиной примерно 4 см.
3. Выложите рулетики в форму, застеленную силиконизированным пергаментом (или просто смажьте форму маслом). Смажьте взбитым яйцом и готовьте в разогретой до 180 градусов духовке 30-40 минут.
Вкусно как в горячем, так и в холодном виде!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: