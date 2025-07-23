Что приготовить из лаваша

Лаваш и сосиски – лучшее сочетание продуктов для приготовления очень легких, вкусных и сытных закусок, а также пирогов и запеканок. Еще из него получатся ленивый "Наполеон".

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простых в приготовления сосисок в лаваше.

Ингредиенты:

6 сосисок

2 листа лаваша

6 кусочков сыра

2 ст.л кетчупа

1 ст.л. американской горчицы

2 яйца

копченая паприка

соль, перец

Способ приготовления:

1. Лаваш делим на полоски под размер сосисок.

2. Каждую полоску смазываем соусом из кетчупа и горчицы, выкладываем сыр, сосиску и заворачиваем в плотный рулет.

3. К яйцам добавляем соль и специи, перемешиваем и окунаем в них рулетики.

4. Жарим рулеты на хорошо разогретой сковороде на невысоком огне до золотистой корочки со всех сторон.

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