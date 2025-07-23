Что приготовить из лаваша и сосисок: рецепт хрустящих трубочек для перекуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Рецепт закуски

Лаваш и сосиски – лучшее сочетание продуктов для приготовления очень легких, вкусных и сытных закусок, а также пирогов и запеканок. Еще из него получатся ленивый "Наполеон".

Что приготовить из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простых в приготовления сосисок в лаваше. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • 6 сосисок
  • 2 листа лаваша
  • 6 кусочков сыра
  • 2 ст.л кетчупа
  • 1 ст.л. американской горчицы
  • 2 яйца
  • копченая паприка
  • соль, перец

Способ приготовления: 

1. Лаваш делим на полоски под размер сосисок.

Лаваш для блюда

2. Каждую полоску смазываем соусом из кетчупа и горчицы, выкладываем сыр, сосиску и заворачиваем в плотный рулет.

Приготовление блюда

3. К яйцам добавляем соль и специи, перемешиваем и окунаем в них рулетики.

Яичный кляр

4. Жарим рулеты на хорошо разогретой сковороде на невысоком огне до золотистой корочки со всех сторон.

Готовые сосиски

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