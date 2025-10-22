Видео дня
Что приготовить из лаваша и яиц для завтрака и перекуса: рецепт сытного блюда за 5 минут
Яйца и лаваш – идеальный набор продуктов для приготовления вкусных блюд для сытного завтрака и перекуса. Стоит отметить, что лаваш хорошо сочетается практически со всеми овощами, сыром, зеленью, мясом, яйцами, морепродуктами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда для завтрака из лаваша, яиц и овощей.
Ингредиенты:
- яйца
- помидор
- лаваш
- авокадо
- сыр
- специи
Способ приготовления:
1. Порежьте слайсами помидор, обжарьте. Вылейте яйца, посыпьте сыром.
2. Сверху выложите лаваш, переверните.
3. Выложите авокадо, сверните и порежьте.
