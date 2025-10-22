Яйца и лаваш – идеальный набор продуктов для приготовления вкусных блюд для сытного завтрака и перекуса. Стоит отметить, что лаваш хорошо сочетается практически со всеми овощами, сыром, зеленью, мясом, яйцами, морепродуктами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда для завтрака из лаваша, яиц и овощей.

Ингредиенты:

яйца

помидор

лаваш

авокадо

сыр

специи

Способ приготовления:

1. Порежьте слайсами помидор, обжарьте. Вылейте яйца, посыпьте сыром.

2. Сверху выложите лаваш, переверните.

3. Выложите авокадо, сверните и порежьте.

