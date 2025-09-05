Что приготовить из лаваша и яиц для завтрака: самый простой рецепт легкого блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
15
Лаваш и яйца – идеальные продукты для приготовления вкусных блюд для завтрака и перекуса. Из них можно сделать сытный омлет, а также трубочки и "конвертики", пиццу та омлет с кусочками лавашем. 

Что приготовить из яиц

Редакция FoodOboz делится рецептом очень легкого, сытного и вкусного блюда для завтрака из лаваша и яиц.

Ингредиенты:

  • Помидоры 1-2 шт.
  • Яйца 4 шт.
  • Лаваш или тортилья
  • Сыр твердый 

Способ приготовления: 

1. Яйца взбейте.

Яйца для блюда

2. Обжарьте помидоры, добавьте тертый сыр и вылейте яйца. 

Свежие помидоры

3. Сверху выложите лаваш, дайте прихватиться и переверните.

Приготовление блюда

Сложите пополам и разрежьте!

Готовое блюдо

