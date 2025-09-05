Видео дня
Что приготовить из лаваша и яиц для завтрака: самый простой рецепт легкого блюда
Лаваш и яйца – идеальные продукты для приготовления вкусных блюд для завтрака и перекуса. Из них можно сделать сытный омлет, а также трубочки и "конвертики", пиццу та омлет с кусочками лавашем.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень легкого, сытного и вкусного блюда для завтрака из лаваша и яиц.
Ингредиенты:
- Помидоры 1-2 шт.
- Яйца 4 шт.
- Лаваш или тортилья
- Сыр твердый
Способ приготовления:
1. Яйца взбейте.
2. Обжарьте помидоры, добавьте тертый сыр и вылейте яйца.
3. Сверху выложите лаваш, дайте прихватиться и переверните.
Сложите пополам и разрежьте!
