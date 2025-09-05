Лаваш и яйца – идеальные продукты для приготовления вкусных блюд для завтрака и перекуса. Из них можно сделать сытный омлет, а также трубочки и "конвертики", пиццу та омлет с кусочками лавашем.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень легкого, сытного и вкусного блюда для завтрака из лаваша и яиц.

Ингредиенты:

Помидоры 1-2 шт.

Яйца 4 шт.

Лаваш или тортилья

Сыр твердый

Способ приготовления:

1. Яйца взбейте.

2. Обжарьте помидоры, добавьте тертый сыр и вылейте яйца.

3. Сверху выложите лаваш, дайте прихватиться и переверните.

Сложите пополам и разрежьте!

