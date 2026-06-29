Что приготовить из лаваша: рецепт хрустящих трубочек за 2 минуты
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Хрустящие трубочки из лаваша с нежной тянущейся моцареллой – это идеальный перекус или горячая закуска, которая делается из минимума ингредиентов: тонкого лаваша, моцареллы и любимых добавок (зелени, чеснока или помидоров).
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих трубочек из лаваша, с сыром и зеленью.
Ингредиенты:
- Тонкий армянский лаваш 1-2 листа
- Сыр моцарелла (в рассоле или брусок для пиццы) 150-200 г
- Свежая зелень (укроп, петрушка или базилик) 30 г
- Чеснок 1-2 зубчика (по вкусу)
- Соль, черный перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, добавьте чеснок и зелень, перемешайте.
2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте трубочки.
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