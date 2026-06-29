Хрустящие трубочки из лаваша с нежной тянущейся моцареллой – это идеальный перекус или горячая закуска, которая делается из минимума ингредиентов: тонкого лаваша, моцареллы и любимых добавок (зелени, чеснока или помидоров).

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих трубочек из лаваша, с сыром и зеленью.

Ингредиенты:

Тонкий армянский лаваш 1-2 листа

Сыр моцарелла (в рассоле или брусок для пиццы) 150-200 г

Свежая зелень (укроп, петрушка или базилик) 30 г

Чеснок 1-2 зубчика (по вкусу)

Соль, черный перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, добавьте чеснок и зелень, перемешайте.

2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте трубочки.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: