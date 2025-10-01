Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт сытного и вкусного блюда за копейки

Рецепт блюда

Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных и легких блюд, это могут быть пироги, запеканки, трубочки и даже торты. Еще лаваш может быть основой для полезных чипсов. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного лаваша с сосисками, овощами и зеленью. 

Ингредиенты:

  • лаваш 2 шт.
  • сосиски 4 шт.
  • капуста 100 г
  • огурец 1 шт
  • томаты черри 5 шт.
  • лук 1 шт.

Соус:

  • сметана 3 ст. л. 
  • огурец 1 шт.
  • чеснок 1 зубчик
  • укроп и специи по вкусу

Способ приготовления:

1. На лаваш выложите овощи, сосиски.

2. Смешайте все для соуса. 

3. Выложите соус на сосиски, сверните лаваш, обжарьте на сковороде.

