Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт сытного и вкусного блюда за копейки
Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных и легких блюд, это могут быть пироги, запеканки, трубочки и даже торты. Еще лаваш может быть основой для полезных чипсов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного лаваша с сосисками, овощами и зеленью.
Ингредиенты:
- лаваш 2 шт.
- сосиски 4 шт.
- капуста 100 г
- огурец 1 шт
- томаты черри 5 шт.
- лук 1 шт.
Соус:
- сметана 3 ст. л.
- огурец 1 шт.
- чеснок 1 зубчик
- укроп и специи по вкусу
Способ приготовления:
1. На лаваш выложите овощи, сосиски.
2. Смешайте все для соуса.
3. Выложите соус на сосиски, сверните лаваш, обжарьте на сковороде.
