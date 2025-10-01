Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт сытного и вкусного блюда за копейки

Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных и легких блюд, это могут быть пироги, запеканки, трубочки и даже торты. Еще лаваш может быть основой для полезных чипсов.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного лаваша с сосисками, овощами и зеленью.

Ингредиенты:

лаваш 2 шт.

сосиски 4 шт.

капуста 100 г

огурец 1 шт

томаты черри 5 шт.

лук 1 шт.

Соус:

сметана 3 ст. л.

огурец 1 шт.

чеснок 1 зубчик

укроп и специи по вкусу

Способ приготовления:

1. На лаваш выложите овощи, сосиски.

2. Смешайте все для соуса.

3. Выложите соус на сосиски, сверните лаваш, обжарьте на сковороде.

