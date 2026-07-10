Самая лучшая основа для быстрых закусок – лаваш. Готовить его можно с разными начинками, особенно вкусно будет с сыром, овощами, мясом, креветками.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих трубочек из лаваша, с сыром и зеленью.

Ингредиенты:

лаваш

моцарелла

зелень

чеснок

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, добавьте зелень и чеснок.

2. Выложите начинку на лаваш, сверните в трубочки и обжарьте.

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