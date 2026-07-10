Что приготовить из лаваша: рецепт вкусного блюда за считанные минуты
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Самая лучшая основа для быстрых закусок – лаваш. Готовить его можно с разными начинками, особенно вкусно будет с сыром, овощами, мясом, креветками.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих трубочек из лаваша, с сыром и зеленью.
Ингредиенты:
- лаваш
- моцарелла
- зелень
- чеснок
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, добавьте зелень и чеснок.
2. Выложите начинку на лаваш, сверните в трубочки и обжарьте.
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