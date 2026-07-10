Что приготовить из лаваша: рецепт вкусного блюда за считанные минуты

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
894
Что приготовить из лаваша: рецепт вкусного блюда за считанные минуты
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Самая лучшая основа для быстрых закусок – лаваш. Готовить его можно с разными начинками, особенно вкусно будет с сыром, овощами, мясом, креветками.

Что приготовить из лаваша: рецепт вкусного блюда за считанные минуты

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих трубочек из лаваша, с сыром и зеленью.

Ингредиенты:

  • лаваш
  • моцарелла
  • зелень 
  • чеснок

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, добавьте зелень и чеснок.

Что приготовить из лаваша: рецепт вкусного блюда за считанные минуты

2. Выложите начинку на лаваш, сверните в трубочки и обжарьте.

Что приготовить из лаваша: рецепт вкусного блюда за считанные минуты

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