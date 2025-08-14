Все рецепты
Что приготовить из лаваша, яиц и авокадо: рецепт самого быстрого блюда для завтрака и перекуса
Лучший продукт для приготовления вкусных закусок, а также десертов без выпечки – лаваш. Стоит отметить, что лаваш хорошо сочетается со всеми овощами, зеленью, мясом, сырами, соусами, фруктами, ягодами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного ролла из лаваша, с омлетом и зеленью.
Ингредиенты:
- тортилья
- авокадо
- крем-сыр
- соль, перец
- микс зелени
- яйцо
- тунец консервированный
Способ приготовления:
1. Взбейте яйцо с солью, пожарьте омлет.
2. Смажьте лаваш крем-сыром с авокадо, выложите зелень, сверху омлет и тунец.
3. Сверните в ролл, обжарьте на сухой сковороде.
Разрежьте и подавайте!
