Что приготовить из лаваша

Лучший продукт для приготовления вкусных закусок, а также десертов без выпечки – лаваш. Стоит отметить, что лаваш хорошо сочетается со всеми овощами, зеленью, мясом, сырами, соусами, фруктами, ягодами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного ролла из лаваша, с омлетом и зеленью.

Ингредиенты:

тортилья

авокадо

крем-сыр

соль, перец

микс зелени

яйцо

тунец консервированный

Способ приготовления:

1. Взбейте яйцо с солью, пожарьте омлет.

2. Смажьте лаваш крем-сыром с авокадо, выложите зелень, сверху омлет и тунец.

3. Сверните в ролл, обжарьте на сухой сковороде.

Разрежьте и подавайте!

