Что приготовить из лаваша, яиц и авокадо: рецепт самого быстрого блюда для завтрака и перекуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
378
Рецепт блюда

Лучший продукт для приготовления вкусных закусок, а также десертов без выпечки – лаваш. Стоит отметить, что лаваш хорошо сочетается со всеми овощами, зеленью, мясом, сырами, соусами, фруктами, ягодами.

Что приготовить из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного ролла из лаваша, с омлетом и зеленью.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • тортилья
  • авокадо
  • крем-сыр
  • соль, перец
  • микс зелени
  • яйцо
  • тунец консервированный

Способ приготовления:

1. Взбейте яйцо с солью, пожарьте омлет.

Омлет для ролла

2. Смажьте лаваш крем-сыром с авокадо, выложите зелень, сверху омлет и тунец.

Приготовление блюда

3. Сверните в ролл, обжарьте на сухой сковороде.

Как быстро приготовить ролл

Разрежьте и подавайте!

Готовый ролл

