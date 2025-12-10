Лаваш – идеальная основа для легких закусок, а также десертов. Еще из лаваша можно делать "Наполеон", запеканки, рулеты с разными начинками, а также домашнюю шаурму.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из лаваша, с сырной начинкой.

Ингредиенты:

сыр моцарелла (или сулугуни)

петрушка

чеснок

помидор

соль

майонез (смазать лаваш)

лаваш

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, добавьте зелень, чеснок, майонез, перемешайте.

2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте на сковороде или мангале.

