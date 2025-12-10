Все рецепты
Что приготовить из лаваша за 2 минуты: делимся рецептом блюда для завтрака и перекуса
Лаваш – идеальная основа для легких закусок, а также десертов. Еще из лаваша можно делать "Наполеон", запеканки, рулеты с разными начинками, а также домашнюю шаурму.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из лаваша, с сырной начинкой.
Ингредиенты:
- сыр моцарелла (или сулугуни)
- петрушка
- чеснок
- помидор
- соль
- майонез (смазать лаваш)
- лаваш
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, добавьте зелень, чеснок, майонез, перемешайте.
2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте на сковороде или мангале.
