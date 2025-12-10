Что приготовить из лаваша за 2 минуты: делимся рецептом блюда для завтрака и перекуса

Рецепт закуски

Лаваш – идеальная основа для легких закусок, а также десертов. Еще из лаваша можно делать "Наполеон", запеканки, рулеты с разными начинками, а также домашнюю шаурму.

Что приготовить из лаваша за 2 минуты: делимся рецептом блюда для завтрака и перекуса

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из лаваша, с сырной начинкой.

Ингредиенты:

  • сыр моцарелла (или сулугуни)
  • петрушка
  • чеснок
  • помидор
  • соль
  • майонез (смазать лаваш)
  • лаваш

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, добавьте зелень, чеснок, майонез, перемешайте.

2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте на сковороде или мангале.

