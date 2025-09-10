Что приготовить из обычного картофельного пюре на ужин: получится очень сытно и хватит на всех

Картофельное пюре можно просто подать на ужин с котлетами или сосисками. Но значительно лучше будет приготовить с таким продуктом сытную запеканку. в духовке. Такого блюда точно хватит на всех и оно будет вкусным даже на следующий день.

Идея приготовления сытной картофельной запеканки с мясной начинкой опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

  • картофель – 800 г
  • молоко – 200 мл.
  • масло – 70 г
  • фарш – 500 г
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • соль
  • итальянские травы
  • сухой чеснок
  • зеленый горошек – 100 г
  • твердый сыр – 80 г
  • томатная паста – 70 г

Способ приготовления:

1. Лук с морковью обжарить до мягкости.

2. Добавить фарш, и когда он будет готов, довести его до вкуса.

3. Посолить, добавить любимые итальянские травы и для насыщенности сушеный чеснок.

4. В конце добавить несколько ложек томатной пасты и 100 г зеленого горошка.

5. Оставить на огне под крышкой еще на 5 минут.

6. Приготовить пюре из картофеля, добавить твердый сыр.

7. картофельное пюре, но вы можете взять уже готовое и добавляю еще натертый твердый сыр.

8. В форму выложить мясную начинку, а затем картофель, сделать узор и поставить в духовку на 15 минут до румяности при температуре 180 градусов с конвекцией.

