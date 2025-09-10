Что приготовить из обычного картофельного пюре на ужин: получится очень сытно и хватит на всех
Картофельное пюре можно просто подать на ужин с котлетами или сосисками. Но значительно лучше будет приготовить с таким продуктом сытную запеканку. в духовке. Такого блюда точно хватит на всех и оно будет вкусным даже на следующий день.
Идея приготовления сытной картофельной запеканки с мясной начинкой опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 800 г
- молоко – 200 мл.
- масло – 70 г
- фарш – 500 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- соль
- итальянские травы
- сухой чеснок
- зеленый горошек – 100 г
- твердый сыр – 80 г
- томатная паста – 70 г
Способ приготовления:
1. Лук с морковью обжарить до мягкости.
2. Добавить фарш, и когда он будет готов, довести его до вкуса.
3. Посолить, добавить любимые итальянские травы и для насыщенности сушеный чеснок.
4. В конце добавить несколько ложек томатной пасты и 100 г зеленого горошка.
5. Оставить на огне под крышкой еще на 5 минут.
6. Приготовить пюре из картофеля, добавить твердый сыр.
7. картофельное пюре, но вы можете взять уже готовое и добавляю еще натертый твердый сыр.
8. В форму выложить мясную начинку, а затем картофель, сделать узор и поставить в духовку на 15 минут до румяности при температуре 180 градусов с конвекцией.
