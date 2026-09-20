Что приготовить из тыквы: рецепт нежных ленивых вареников

Ленивые вареники с тыквой помогут разнообразить привычное меню без сложного теста и длительного приготовления. Для них понадобятся сухой творог, тыквенное пюре, яйцо и немного муки. Вареники получаются мягкими и хорошо держат форму после варки. Подавать их можно теплыми со сливочным маслом, йогуртом или сметаной.

Идея приготовления ленивых вареников из тыквы опубликована на странице nastya dreamy в Instagram.

Ингредиенты:

творог 0-5% – 180 г

желток – 1 шт.

тыквенное пюре – 75 г

мука – 2,5-3 ст.л. + немного для формирования

мед или подсластитель – по вкусу

сливочное масло – по желанию

густой йогурт или сметана – для подачи

Способ приготовления:

1. Для начала нужно приготовить тыквенное пюре. Тыкву очистите, нарежьте кусочками и отварите до мягкости. Затем измельчите ее блендером до однородной консистенции. Важно хорошо удалить лишнюю жидкость, поскольку для рецепта требуется именно 75 г густого тыквенного пюре. Если пюре будет слишком водянистым, придется добавлять больше муки, из-за чего вареники могут получиться плотными.

2. Творог протрите через сито, чтобы готовое тесто получилось однородным и без комочков. Добавьте желток, тыквенное пюре и мед или подсластитель по вкусу. Перемешайте все ингредиенты до однородности.

3. После этого постепенно всыпайте муку. Не стоит добавлять её сразу всю: количество может немного отличаться в зависимости от влажности творога и тыквенного пюре. Тесто должно остаться мягким и нежным, но при этом держать форму.

4. Рабочую поверхность хорошо присыпьте мукой. Переложите на нее тесто, сформируйте длинный жгут и нарежьте его на небольшие кусочки. Каждый кусочек можно слегка прижать вилкой, чтобы на поверхности образовался характерный узор.

5. Вскипятите воду и осторожно опустите в неё "ленивые" вареники. Варите примерно 4-5 минут после того, как они всплывут на поверхность. Готовые вареники выньте шумовкой и дайте лишней воде стечь.

6. Подавайте тыквенные ленивые вареники теплыми. Перед подачей их можно дополнить небольшим количеством сливочного масла, густого йогурта или сметаны.

7. Такой рецепт отлично подходит для сезона тыквы, когда хочется приготовить из неё что-то, отличное от привычных каш, супов или выпечки. Нежное творожное тесто с тыквенным пюре готовится быстро, а готовые "ленивые" вареники можно подавать как самостоятельное блюдо.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: